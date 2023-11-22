الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: كلمة "مدبولي" بمجلس النواب أكدت للعالم دعم مصر للقضية الفلسطينية

النائب أحمد سعد نويصر،
النائب أحمد سعد نويصر،

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إنكلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة للنواب بشأن مناقشة طلبات إحاطة حول خطة الحكومة لمنع تهجير الفلسطينيين، حملت رسائل قوية أهمها رفض مصر بشكل تام ومطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة للأراضي المصرية، وتعتبر ذلك الأمر تهديدا للأراضي والسيادة المصرية.

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"الغد": كلمة رئيس الوزراء أمام البرلمان أكدت ثبات الموقف المصرى الرافض لتهجير الفلسطينيين

مصر لن تتوان عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية الأمن القومي 

وأضاف نويصر، في تصريحات صحفية له، أن رئيس الوزراء أكد على أن الدولة المصرية لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، وأن عدم الوقف الفوري للعمليات العسكرية الوحشية على قطاع غزة سيسهم في تقويض أمن واستقرار المنطقة بأسرها وسيجر الإقليم إلى مزيد من التوتر، وأنه لا تفريط في ذرة تراب من أرض سيناء العزيزة على كل المصريين التي روتها دماء أبناءهم لأن عقيدتهم كانت دوماً النصر أو الشهادة.

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البرلمان يعلن تفويضه للرئيس السيسي 

وأكد عضو مجلس النواب أن البرلمان أكد على دعمه وتأييده وتفويضه للرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لحماية الأمن القومي المصري، وأن سيناء خط أحمر، فالقضية تمس الأمن القومي المصري من الدرجة الأولى ولا تهاون فيها.

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مدبولى من البرلمان: تراب سيناء عزيز على المصريين.. وما يحدث فى غزة سيسهم فى تقويض أمن واستقرار المنطقة

لن نقبل بالتهجير القسرى 

وأشار النائب أحمد سعد نويصر إلى أن اتباع إسرائيل نظام الضغط على مئات الآلاف من الفلسطينيين يستهدف بوضوح تهجيرهم، قائلا: “مصر لن تقبل بتهجيرهم أو تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل وشامل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والرجوع إلى حدود ما قبل 1967”.

وتابع عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية عملت من خلال تحركات مكثفة للدعوة لوقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء.

النائب أحمد سعد نويصر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الجلسة العامة لمجلس النواب القضية الفلسطينية التهجير القسري لسكان غزة

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