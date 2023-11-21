الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الغد": كلمة رئيس الوزراء أمام البرلمان أكدت ثبات الموقف المصرى الرافض لتهجير الفلسطينيين

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى

أشاد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بكلمة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة تجاه محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، قائلًا: "حملت رسائل واضحة وضوح الشمس بشأن الموقف المصري الذي كان وما زال وسيظل يدعم القضية الفلسطينية".

وأكد موسى، في بيانه، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، بيان بالاصطفاف المصري من مجلس النواب خلف القيادة السياسية وتفويضها بحفظ الأمن والأمان وتحقيق سبل الاستقرار وحماية الحدود المصرية، وإحباط محاولات المخطط الإسرائيلي الأمريكي لتهجير الشعب الفلسطيني ونزوح أهالي غزة جنوبًا.

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حزب "الغد": كلمة الرئيس السيسى تؤكد أولوية القضية الفلسطينية لدى مصر

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وأشار إلى أن الدولة المصرية لن تدخر أي جهد أو طريق لتسلكه لوقف الحرب في غزة، والتنديد بجميع الجرائم والمجازر الدموية التي تقوم بها سلطات الاحتلال والتي لمزيد من الردع الصارم وتوجيه العقوبات بفتح تحقيق دولي عادل في هذه المهزلة الإنسانية التي تحدث في ظل صمت رهيب من الغرب.

وأضاف موسى، أن حل القضية الفلسطينية جذريًا يكمن في تحقيق مبدأ حل الدولتين وتنفيذ القرارات الأممية التي أقرت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود ١٩٦٧، فضلًا عن ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة بشأن وقف إطلاق النار نهائيًا بدون قيد أو شرط، وكذلك استدامة توصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

موسى مصطفى موسى حزب الغد الدكتور مصطفى مدبولي الموقف المصري القضية الفلسطينية

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