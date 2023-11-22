الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأقصر: تحليق 25 رحلة بالون على متنها 620 سائحًا اليوم

رحلة بالون
رحلة بالون

قال اللواء ملاح زكريا عبدالعظيم، مدير أرض مطار البالون الطائر بالأقصر لـ"الدستور"، إن أرض البالون الطائر في محافظة الأقصر شهدت، صباح اليوم، تحليق رحلات البالون بصورة طبيعية مع تحسن حالة الطقس.

وانطلقت في السماء 25 رحلة بالون أقلَّت على متنها أكثر من 620 سائحًا من حول العالم، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين السياح من حول العالم. 

انتعاش السياحة فى الأقصر

وتحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الطائر، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، وتقوم الشركات المنظمة لرحلات البالون الطائر بالحفاظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

وتقدم الشركات دعمًا كبيرًا للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، خاصة أنها تسهم في إضفاء جو ساحر للأفواج السياحية من حول العالم في السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.

وتستقبل محافظة الأقصر أعدادًا كبيرة من السائحين، ما أدى إلى انتعاش السياحة الصيفية بها، وتعد رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة والبحر الأحمر كلمة السر، حيث تستقبل الأقصر أكثر من 80% من القادمين لشواطئ البحر الأحمر.

ويحتل السائحون من دولة إسبانيا المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالًا للسياح للأقصر خلال النصف الأول من العام الجاري، ثم سائحو دولة فرنسا، ورغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بالأقصر فإن التدفقات السياحية الوافدة من إسبانيا وفرنسا لم تنقطع.

وتلقت فنادق محافظة الأقصر حجوزات متعددة لإقامة أكثر من 50 مؤتمرًا محليًا وإقليميًا ودوليًا خلال فصل الشتاء المقبل، وكذلك الوقت الحالي، الذي من شأنه حدوث انتعاشة سياحية كبيرة للمدينة، وتنويع أنماط السياحة بمحافظة الأقصر، بإضافة سياحة المؤتمرات والحفلات السياحية المتنوعة ضمن المنتج والمقصد السياحي والجو العام، الذي يجد استمتاعًا وقبولًا من السائحين حول العالم.

البالون الطائر محافظة الأقصر حول العالم السياح السياحة

مواد متعلقة

الأقصر: تحليق 55 رحلة بالون على متنها 1170 سائحًا اليوم

رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تكريم التضامن للطلاب المتفوقين

رئيس مدينة الأقصر يلتقي المواطنين لحل مشكلاتهم وتذليل العقبات (صور)

رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع مجلسى الدراسات العليا والبحوث

محافظ شمال سيناء: مصر ستقدم للأطفال الخدج الرعاية الصحية الكاملة (صور)

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة بمطار العريش

شباب ورياضة شمال سيناء تعلن انطلاق المشروع القومي لأخصائي التأهيل والقياسات

السفير الفلسطيني بالقاهرة: مصر هي الشقيقة الكبرى للعرب.. وإسرائيل تنتقم من شعبنا

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

إسرائيل تنشر قوائم بأسماء الأسرى من النساء والأطفال الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم

ورطة فيتوريا.. الأزمات تُحاصر المنتخب قبل بطولة الأمم الإفريقية 2024

جيش الاحتلال يُعلن مقتل قائد فريق فى لواء جولانى بغزة

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن والشركات

أسرار اللحظات الأخيرة فى اتفاق الهدنة.. ماذا حدث خلف الأبواب المغلقة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات للاحتلال شمال قطاع غزة

تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلى للمصادقة على صفقة تبادل الأسرى والهدنة فى غزة

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة