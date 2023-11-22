برلمانى: وقف إطلاق النار فى غزة تتويج لجهود مصر منذ 7 أكتوبر الماضى

ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الجهود المصرية المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام بين إسرائيل وحماس، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق غزة، ووقف التوغل العسكري داخل القطاع.

وقف إطلاق النار تتويج للجهود المصرية

وقال محسب إن اتفاق الهدنة يأتي تتويجًا للجهود المصرية المبذولة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، للتصدى لآلة الحرب الإسرائيلية التي تسببت في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، مؤكدًا أن الاتفاق يسمح بإدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالًا وجنوبًا.

بداية حقيقية لخفض التصعيد في قطاع غزة

وأوضح أن الاتفاق يعد بداية حقيقية لخفض التصعيد الجاري داخل قطاع غزة، وقد يدفع جميع الأطراف للوصول إلى حل سياسي، يتضمن استمرار صفقات تبادل الأسرى والمحتجزين، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية مستمرة من أجل تذليل العقبات أمام إتمام اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسرى.

مصر منحازة دائمًا للحق الفلسطيني وموقفها ثابت من القضية

ولفت النائب أيمن محسب إلى هذا الدور في إطار ما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة في ملف الوساطة بين إسرائيل وحماس والفصائل الفلسطينية، وانحيازها الدائم إلى الحق الفلسطيني في أن يعيش في دولته المستقلة كباقي شعوب العالم، مطالبًا الجميع بأن يكفوا ألسنتهم عن مصر وعن المزايدة على الدور المصري في الحفاظ على القضية الفلسطينية وفقًا لمحددات وثوابت الدولة المصرية وأمنها القومي.

وكانت الخارجية القطرية قد أعلنت عن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية.

وقالت الخارجية القطرية إنه سيتم الإعلان عن توقيت بدء الهدنة بين حماس وإسرائيل خلال 24 ساعة، وتستمر أربعة أيام قابلة للتمديد.