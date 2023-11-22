برلمانية: جلسة مجلس النواب أكدت للمصريين عدم التفريط في "شبر من أراضينا"

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن جلسة مجلس النواب الاستثنائية أمس ناقشت التدابير والإجراءات الحكومية لمواجهة مخطط التهجير القسري للفلسطينيين والحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية الحدود المصرية وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت متى، في بيان صحفي لها، تأييد القيادة السياسية في قراراتها واتفاقيتها الدولية، موضحة أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي ساندت غزة وقامت بإرسال جزء كبير من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.

رسائل الشعب المصري للفلسطينيين



وأشارت النائبة إلى أن جلسة مجلس النواب بعثت برسائل للشعب المصرى بالطمأنينة وأننا لن نفرط فى أى شبر من أراضى مصر والتى ارتوت بدماء أبناءها من الجنود الشهداء الذين حرروها فى حرب أكتوبر عام 1973 ، ولذلك فإننا لن نسمح بأن يتم توطين أى أحد فيها.



وأضافت: “الجاليات الموجودة فى مصر من جنسيات مختلفة تعنى أن مصر تتقبل الآخر، ولكن فى نفس الوقت فإن هذه الجاليات لم تأتي بالتهجير وإنما نتيجة لكبوات ومشاكل فى بلادهم”، مؤكدة أن مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى أراضى سيناء يعنى القضاء على القضية الفلسطينية التى نحارب من أجلها منذ سنوات طويلة.

وأوضحت أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة مجلس النواب أمس، بعثت بالعديد من الرسائل وهي حماية كافة أراضينا وأننا قمنا بإنفاق المليارات على تنمية سيناء وتعميرها لكى يقطنها 8 ملايين مواطن في عام 2050، هذا بالإضافة إلى إنشاء مناطق لوجيستية وسكنية وسياحية وزراعية وصناعية فى سيناء، كما أكد رئيس الوزراء على أن مصر تساعد أهالي فلسطين، ولكن تقديمنا المساعدات لهم لا تعنى فتح أراضى مصر لهم.

وأعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، رفضه القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بصفة عامة، كما نبّه وحذّر الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب الأخيرة بين الاحتلال الإسرائيلى وفصائل المقاومة.