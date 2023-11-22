الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: جلسة مجلس النواب أكدت للمصريين عدم التفريط في "شبر من أراضينا"

النائبة إيفلين متى
النائبة إيفلين متى

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن جلسة مجلس النواب الاستثنائية أمس ناقشت التدابير والإجراءات الحكومية لمواجهة مخطط التهجير القسري للفلسطينيين والحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية الحدود المصرية وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت متى، في بيان صحفي لها، تأييد القيادة السياسية في قراراتها واتفاقيتها الدولية، موضحة أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي ساندت غزة وقامت بإرسال جزء كبير من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.

رسائل الشعب المصري للفلسطينيين 


وأشارت النائبة إلى أن جلسة مجلس النواب بعثت برسائل للشعب المصرى بالطمأنينة وأننا لن نفرط فى أى شبر من أراضى مصر والتى ارتوت بدماء أبناءها من الجنود الشهداء الذين حرروها فى حرب أكتوبر عام 1973 ، ولذلك فإننا لن نسمح بأن يتم توطين أى أحد فيها.

برلمانى: إسرائيل دولة زرعت غصبا وحكومة الاحتلال النازية الأخيرة استباحت كل شيء


وأضافت: “الجاليات الموجودة فى مصر من جنسيات مختلفة تعنى أن مصر تتقبل الآخر، ولكن فى نفس الوقت فإن هذه الجاليات لم تأتي بالتهجير وإنما نتيجة لكبوات ومشاكل فى بلادهم”، مؤكدة أن مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى أراضى سيناء يعنى القضاء على القضية الفلسطينية التى نحارب من  أجلها منذ سنوات طويلة.

وأوضحت أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة مجلس النواب أمس، بعثت بالعديد من الرسائل وهي حماية كافة أراضينا وأننا قمنا بإنفاق المليارات على تنمية سيناء وتعميرها لكى يقطنها 8 ملايين مواطن في عام 2050، هذا بالإضافة إلى إنشاء مناطق لوجيستية وسكنية وسياحية وزراعية وصناعية فى سيناء، كما أكد رئيس الوزراء على أن مصر تساعد أهالي فلسطين، ولكن تقديمنا المساعدات لهم لا تعنى فتح أراضى مصر لهم.

وأعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، رفضه القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بصفة عامة، كما نبّه وحذّر الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب الأخيرة بين الاحتلال الإسرائيلى وفصائل المقاومة. 

التهجير القسري للفلسطينيين اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب جلسة مجلس النواب حرب غزة 2023 فلسطين

مواد متعلقة

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم خلال أسبوع (إنفوجراف)

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

رسالة من بايدن للرئيس السيسى وأمير قطر بعد التوصل لهدنة فى غزة

أسرار اللحظات الأخيرة فى اتفاق الهدنة.. ماذا حدث خلف الأبواب المغلقة؟

ترجمة فيلم "المنبر" لـ أحمد حاتم إلى 4 لغات أجنبية

بعد نشر "الدستور" عنها.. محافظ مطروح يحيل واقعة تعرض سيدة لإهمال طبي للنيابة العامة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: 6 شهداء من منزل واحد فى استهداف مخيم النصيرات (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات للاحتلال شمال قطاع غزة

تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلى للمصادقة على صفقة تبادل الأسرى والهدنة فى غزة

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة