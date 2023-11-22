الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء الدين داوود: نطالب بموقف حازم من الحكومة بشأن حرب غزة (فيديو)

النائب ضياء الدين
النائب ضياء الدين داوود

أعرب النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، عن تضامن الأقلية البرلمانية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ودعا إلى اتخاذ موقف حازم من قبل الحكومة المصرية لحماية الأمن القومي العربي.

وقال داوود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن الأقلية البرلمانية تترفع عن أي خلافات داخلية وتتحد في مواجهة التحديات الإقليمية، مؤكدًا أنه لا يمكن الاختلاف على المصالح المصرية أو القومية العليا.

وأضاف أنه تم مناقشة عدة طلبات إحاطة بشأن الأوضاع في فلسطين، وأنه كان لا بد من إظهار موقف واضح يعبر عن موقف الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، سواء كانت التشريعية أو التنفيذية أو رأس الدولة، وأن القوات المسلحة لابد أن تكون جاهزة للتدخل حال تهديد حدودنا الشرقية.

وأشار إلى أن الأقلية البرلمانية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة والتهجير من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو إلى تحرك عربي ودولي لوقف العدوان وحماية الحقوق الشرعية للفلسطينيين في أرضهم.

العدوان الإسرائيلى مجلس النواب الشعب الفلسطيني قصواء الخلالي فلسطين التهجير الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

عاجل.. 15 شهيدا فى مجزرة إسرائيلية جديدة غرب خان يونس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

فريد زهران: مصر لديها الكثير لتغيير خريطة المنطقة

دفتر أحوال وزارة الداخلية: مقتل عامل في قنا.. وحلقة تعذيب بالكرباج فى أوسيم

إنتر ميامي ينفي مشاركته في كأس موسم الرياض بالسعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس