ضياء الدين داوود: نطالب بموقف حازم من الحكومة بشأن حرب غزة (فيديو)

أعرب النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، عن تضامن الأقلية البرلمانية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ودعا إلى اتخاذ موقف حازم من قبل الحكومة المصرية لحماية الأمن القومي العربي.

وقال داوود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن الأقلية البرلمانية تترفع عن أي خلافات داخلية وتتحد في مواجهة التحديات الإقليمية، مؤكدًا أنه لا يمكن الاختلاف على المصالح المصرية أو القومية العليا.

وأضاف أنه تم مناقشة عدة طلبات إحاطة بشأن الأوضاع في فلسطين، وأنه كان لا بد من إظهار موقف واضح يعبر عن موقف الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، سواء كانت التشريعية أو التنفيذية أو رأس الدولة، وأن القوات المسلحة لابد أن تكون جاهزة للتدخل حال تهديد حدودنا الشرقية.

وأشار إلى أن الأقلية البرلمانية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة والتهجير من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو إلى تحرك عربي ودولي لوقف العدوان وحماية الحقوق الشرعية للفلسطينيين في أرضهم.