برلمانى: إسرائيل دولة زرعت غصبا وحكومة الاحتلال النازية الأخيرة استباحت كل شيء

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن غزة والفلسطينيون منذ 15 سنة تحت العزل والحصار الكامل والمتكامل، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من عام اعترفت بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، وتتعرض الضفة منذ أشهر لعمليات مداهمة واعتقال وتصفية وقتل، المسجد الأقصى والمقدسات تُحاصر وتنتهك ويُضرب من فيها ويستخدم معهم العنف والاعتقال المدني والاعتقال الجنائي طوال الأشهر الماضية.

لا يمكن وصف مقاومتنا للاحتلال الموجود على أراضينا بأنها إرهاب

وأضاف النائب ضياء الدين داوود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامه كمال عبر قناة dmc، أنه منذ أن جاءت الحكومة النازية الأخيرة في الكيان الصهيوني اليمينية المتطرفة والمدعومة أمريكيًا وبريطانيًا وفرنسيًا وألمانيًا، وهي استباحت كل شيء، لافتًا إلى أنه وفقًا للمقررات الدولية الساقطة والتي لم يعد لها وزن ولا اعتبار، إلا أنها منصفة للشعوب الراسخة تحت الاحتلال، من حقها في المقاومة واستخدام كافة وسائل المقاومة بما فيها المقاومة المسلحة حتى تحرير أرضها، لأننا نحن أنفسنا استخدمنا هذا الحق ما بين 1967م حتى 1973م، بالإضافة إلى ثلاث سنوات من استنزاف القوات الإسرائيلية في عمليات خلف خطوط العدو، ولم يكن من المقبول أو من الممكن أن توصف مقاومتنا للاحتلال الموجود على أراضينا مهما كان العنف المستخدم فيها، بأن تكون إرهابًا أو تجاوزًا للحدود.

وأوضح أن هذا الكيان الصهيوني الذي زرع غصبًا منذ الانتداب البريطاني، وهذا الطفل اللقيط الذي زرع في الشرق الأوسط لتصفية موارده وتقزيم دوله وتقسيمها، هذه الدولة مزروعة غصبًا ولا يمكن قراءة المشهد على الحدود الشرقية أنه قد بدأ يوم 7 أكتوبر ومن ثم لا يمكن أن أوثق المقاومة التي استخدمت حقها بأنها تهاجم مستوطنين يحتلون أراضيهم وأساوي ما بين مدنيين هنا ومدنيين هناك، وفقًا للقاعدة الأصولية أن لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه.