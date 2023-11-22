الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برلمانى: إسرائيل دولة زرعت غصبا وحكومة الاحتلال النازية الأخيرة استباحت كل شيء

النائب ضياء الدين
النائب ضياء الدين داوود

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن غزة والفلسطينيون منذ 15 سنة تحت العزل والحصار الكامل والمتكامل، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من عام اعترفت بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، وتتعرض الضفة منذ أشهر لعمليات مداهمة واعتقال وتصفية وقتل، المسجد الأقصى والمقدسات تُحاصر وتنتهك ويُضرب من فيها ويستخدم معهم العنف والاعتقال المدني والاعتقال الجنائي طوال الأشهر الماضية.

 

لا يمكن وصف مقاومتنا للاحتلال الموجود على أراضينا بأنها إرهاب 

 

وأضاف النائب ضياء الدين داوود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامه كمال عبر قناة dmc، أنه منذ أن جاءت الحكومة النازية الأخيرة في الكيان الصهيوني اليمينية المتطرفة والمدعومة أمريكيًا وبريطانيًا وفرنسيًا وألمانيًا، وهي استباحت كل شيء، لافتًا إلى أنه وفقًا للمقررات الدولية الساقطة والتي لم يعد لها وزن ولا اعتبار، إلا أنها منصفة للشعوب الراسخة تحت الاحتلال، من حقها في المقاومة واستخدام كافة وسائل المقاومة بما فيها المقاومة المسلحة حتى تحرير أرضها، لأننا نحن أنفسنا استخدمنا هذا الحق ما بين 1967م حتى 1973م، بالإضافة إلى ثلاث سنوات من استنزاف القوات الإسرائيلية في عمليات خلف خطوط العدو، ولم يكن من المقبول أو من الممكن أن توصف مقاومتنا للاحتلال الموجود على أراضينا مهما كان العنف المستخدم فيها، بأن تكون إرهابًا أو تجاوزًا للحدود. 

 

وأوضح أن هذا الكيان الصهيوني الذي زرع غصبًا منذ الانتداب البريطاني، وهذا الطفل اللقيط الذي زرع في الشرق الأوسط لتصفية موارده وتقزيم دوله وتقسيمها، هذه الدولة مزروعة غصبًا ولا يمكن قراءة المشهد على الحدود الشرقية أنه قد بدأ يوم 7 أكتوبر ومن ثم لا يمكن أن أوثق المقاومة التي استخدمت حقها بأنها تهاجم مستوطنين يحتلون أراضيهم وأساوي ما بين مدنيين هنا ومدنيين هناك، وفقًا للقاعدة الأصولية أن لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه.

فلسطين القضية الفلسطينية طوفان الأقصى النائب ضياء الدين داوود غزة أحداث 7 أكتوبر

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يواصل استهداف المستشفى الإندونيسى بغزة (فيديو)

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

عاجل.. 15 شهيدا فى مجزرة إسرائيلية جديدة غرب خان يونس

85 غرزة.. 4 شباب يعتدون على طالب فى السويس.. (صور)

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

برلمانى: إسرائيل دولة زرعت غصبا وحكومة الاحتلال النازية الأخيرة استباحت كل شيء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس