محمد عبدالعاطى لـ"الشاهد": جفاف نهر النيل يمثل الموت للمصريين لأنه مصدر المياه الرئيسى

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إنه ليس لدينا مشكلة مع سد النهضة، ولا داعي للهلع من السدود، مؤكدًا أن المشكلة هي الاتفاق لعدم حدوث خسائر وقت الجفاف وكيفية التعامل مع وقت الفيضان حتى لا تحدث أزمة في السودان وتدمرها الفيضانات.

وأضاف “عبدالعاطي”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لابد من الاتفاق على الحد الأقصى الذي يخرج من السد وقت الفيضان والجفاف حتى لا يحدث ضرر للطرفين، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر للهلع من السدود في المطلق لأن كل مشكلة ولها حل ولكنها تأخذ وقتًا طويلًا.

وأوضح أن سد النهضة يجمع خلفه 74 مليار متر مكعب من المياه ولابد أن يحدث اتفاق في السدود مع الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”، لأنه أن لم يحدث اتفاق فلن يكون هناك تعاون، مشيرًا إلى أنه لابد من وضع أسلوب إدارة وقت الفيضان والجفاف.

وتابع: “المشكلة الأساسية أنه في وقت الجفاف بالنسبة لنا سنموت لأنه لا يوجد لدينا مصدر آخر للمياه لأن 87% من المياه التي تصل مصر مياه دولية، ومصر الدولة الأكثر جفافًا في العالم وحياة 110 ملايين مواطن معتمدة على نهر النيل ولذا فهي قضية محورية للمصريين”.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.