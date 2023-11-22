محمد عبدالعاطى يوضح لـ"الشاهد" مراحل مفاوضات سد النهضة بإثيوبيا

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، وضع ملف سد النهضة وقت توليه ملف وزارة الري والموارد المائية، مؤكدًا أن اللجنة الدولية كانت قد شكلت وخرجت بتقديرها وتم إعلانها بمؤتمر صحفي، وأنه لابد من وجود استشاري دولي لاستكمال الدراسات الناقصة للسد.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اتفاق المبادئ تم في 2015، وكان استكمال الدراسات جزء من اتفاق المبادئ، مشيرًا إلى أن مصر اختارت شركة هولندية وإثيوبيا اختارت شركة أخرى، وتم اختيار شركة فرنسية لأن إثيوبيا رفضت الشركة الهولندية.

وتابع أنه في وقت معين حدث اختلاف؛ لأن الشركة تقدم شيئًا وإثيوبيا رفضته وحدثت اجتماعات مع وزير الخارجية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة خبراء للملء والتشغيل ولكن الإثيوبيين قالوا لن نكمل وبعدها تدخلت واشنطن كوسيط وتم عمل اجتماعات متناوبة في 3 دول

وأشار إلى أنه بعد سلسلة الاجتماعات التي استمرت 3 أشهر وكانت تحت رعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصلنا لاتفاق لملء والتشغيل بالتنسيق بين الدول.

تغيب إثيوبيا عن توقيع الاتفاق

وأضاف أنه كان لابد من اتفاق فني وقت الجفاف أي كيف نعمل وقت الجفاف والفيضان وكمية المياه التي تصلنا وقت الجفاف، واتفقنا فنيًا وقانونا وفي آخر الجولة وقبل توقيع الاتفاق، ولم يأت الإثيويبيين وذهبت مصر والسودان، وحدث بلوك للاتفاق وتدخل الاتحاد الإفريقي ولم يحدث تقارب، والآن الحوار مباشر بين 3 دول والعملية مستمرة.