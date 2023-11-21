محاكمة المثقفين: الباز يتساءل عن سر اختفائهم فى حرب غزة (فيديو)

قال د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن بعض المثقفين المصريين صامتون تمامًا أمام مشهد الحرب على قطاع غزة، ولا يدلون بأي كلمة عما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، ونتحدث هنا عن الروائيين والباحثين والشعراء الذين يملكون صنعة "الكلام".

أضاف خلال لايف "البساط أحمدي"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "هناك مجموعة من المثقفين لا تستطيع الدفاع عن إسرائيل، لكنها تهاجم حركة حماس والهجوم على حماس الآن يعنى الدفاع عن إسرائيل، وهذا شىء لا يحتمل إطلاقًا في ظل هذه الحرب الشرسة".

وواصل: "هناك مثقفون ينتمون إلى المؤسسات التي تعطيهم جوائز نقدية مقابل أعمالهم الأدبية، وغالبًا ما تكون هذه المؤسسات في شراكة مع مؤسسات إسرائيلية، لذا نراهم حاليًا بعيدًا تمامًا عن مشهد الحرب في غزة، حتى يحافظوا على الجوائز العربية التي يحصلون عليها".