الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. الباز يكشف دور مصر فى صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس (فيديو)

محمد الباز
محمد الباز

قال د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن هناك وسائل إعلام ومنصات عربية ودولية تحاول أن تسرق دور مصر في دعم القضية الفلسطينية ووقف هذه الحرب، لكن الحقيقة أن مصر لها دور كبير للغاية في  صفقة تبادل الأسرى التي ستعقد بين إسرائيل وحركة حماس.

أضاف الباز، خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "من خلال التواصل مع مصادر وثيقة ومطلعة على ما يحدث في الحرب على غزة، أؤكد أن كل ما يحدث على الأرض نتيجة لجهود مصرية كبيرة للغاية بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر في ضوء هذه المفاوضات".

وواصل: "الحديث عن أي أمور تتعلق بوقف إطلاق النار أو إتمام صفقة تبادل الأسرى أو حتى إعمار غزة بعد الحرب، كل ذلك يمر على القاهرة أولًا، ولا أحد يستطيع أن يتجاهل ذلك، لكن ما يحدث في الإعلام الغربي يعتبر تقليلً وتهوينًا لدور مصر في القضية الفلسطينية".

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