الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه على يد صديقه بمنشأة ناصر

جثة عامل
جثة عامل

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية بدفن جثة عامل لقي مصرعه علي يد صديقه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

وأمرت النيابة بتشريح جثة عامل قتله صديقه وأخفى جثمانه وإعداد تقرير حول الصفة التشريحية بمنطقة منشأة ناصر.

وتلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا يفيد تغيب شقيقه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة البحيرة وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجني عليه لأحد المباني تحت الإنشاء، وعقب ذلك قام بمغافلته والتعدي عليه بالضرب باستخدام عصى خشبية محدث إصابته التي أودت بحياته.

وقام بتغطيته بالرمال والأسمنت والاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته وهاتفه المحمول "قام ببيعه لأحد أقاربه"، وتم بإرشاده العثور على جثمان المتغيب والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة التحقيقات حيث أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

التصريح بدفن العثور علي جثة عامل منشأة ناصر عامل خرسانه

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