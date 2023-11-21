الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل: سيتم السماح للصليب الأحمر بزيارة المحتجزين غير المفرج عنهم فى غزة

غزة
غزة

أبلغت إسرائيل وزراءها، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم السماح للصليب الأحمر بزيارة المحتجزين غير المفرج عنهم في غزة وتقديم المساعدة الطبية كجزء من الصفقة المحتملة.

واجتمعت الحكومة الإسرائيلية الكاملة المؤلفة من 38 عضوًا لبحث صفقة إطلاق سراح الرهائن المحتملة، بعد اجتماعات مع حكومة الحرب الإسرائيلية والمجلس الوزاري الأمني المصغر في وقت سابق.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية المكونة من 38 وزيرًا تجتمع الآن لمناقشة صفقة إطلاق سراح الرهائن.

ويأتي اجتماع الائتلاف عقب اجتماع مجلس الوزراء الحربي والمجلس الوزاري الأمني. وذكرت القناة 12 أنه لم يتم إجراء أي تصويت في الاجتماعات السابقة.

مؤشرات قوية على صفقة سراح المحتجزين 

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واجتمع بنيامين نتنياهو مع كبار وزرائه مساء الثلاثاء وسط مؤشرات قوية على أن حكومته ستوافق على صفقة لإطلاق سراح بعض من أكثر من 240 محتجزًا معظمهم إسرائيليون تحتجزهم حماس في غزة. 

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه "في ضوء التطورات في مسألة إطلاق سراح المحتجزين لدينا، ستجتمع حكومة الحرب الإسرائيلية تليها اجتماعات لمجلس الوزراء الأمني الأوسع والحكومة الكاملة".

وقال إسماعيل هنية، رئيس حركة حماس، إن اتفاق التهدئة مع إسرائيل أصبح قريبًا، وقال هنية اليوم الثلاثاء: "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق بشأن الهدنة"، وسلمت المجموعة ردها إلى الوسطاء القطريين. وقال جو بايدن أيضًا إن الصفقة كانت قريبة جدًا.

وقد تؤدي الصفقة المحتملة إلى إطلاق سراح 50 محتجزا، جميعهم من النساء أو الأطفال، مقابل عودة 150 سجينًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية، جميعهم أيضًا من النساء أو الأطفال، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

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