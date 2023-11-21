الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برلماني: نتنياهو قدم خريطة للأمم المتحدة لا تشمل قطاع غزة (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

أكد عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، ضرورة مواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف القضية الفلسطينية والأراضي العربية. 

قال مغاوري، في حواره مع محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم"، إن إسرائيل تعلن عن خرائط وطموحات لا تحترم القانون الدولي ولا تلتزم بالاتفاقيات السابقة، لافتًا إلى أن بنيامين نتنياهو قدم خريطة للأمم المتحدة لا تشمل قطاع غزة، ما يعكس النوايا الحقيقية للكيان الصهيوني.

أضاف أن إسرائيل ليست دولة طبيعية، فليس لها دستور ولا حدود محددة، وأن عضويتها في الأمم المتحدة مبنية على أساس باطل، لأنها تجاهلت وجود دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا ثقته في الدولة المصرية ودورها الريادي في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمصالح العربية.

القضية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل خرائط بنيامين نتنياهو خريطة إسرائيل غزة خريطة فلسطين الامم المتحدة

الأكثر قراءة

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

كيف تنجح مصر في زيادة العوائد الدولارية؟.. خبير اقتصادي يُجيب

محمد الباز يكشف تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس (فيديو)

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

"هل نرتدي الملابس الثقيلة؟".. "الأرصاد" تكشف طقس الأربعاء وتحذر الأطفال وكبار السن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس