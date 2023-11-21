برلماني: نتنياهو قدم خريطة للأمم المتحدة لا تشمل قطاع غزة (فيديو)

أكد عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، ضرورة مواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف القضية الفلسطينية والأراضي العربية.

قال مغاوري، في حواره مع محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم"، إن إسرائيل تعلن عن خرائط وطموحات لا تحترم القانون الدولي ولا تلتزم بالاتفاقيات السابقة، لافتًا إلى أن بنيامين نتنياهو قدم خريطة للأمم المتحدة لا تشمل قطاع غزة، ما يعكس النوايا الحقيقية للكيان الصهيوني.

أضاف أن إسرائيل ليست دولة طبيعية، فليس لها دستور ولا حدود محددة، وأن عضويتها في الأمم المتحدة مبنية على أساس باطل، لأنها تجاهلت وجود دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا ثقته في الدولة المصرية ودورها الريادي في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمصالح العربية.