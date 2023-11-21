الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مغاوري: جلسة اليوم سيتم تسجيلها في تاريخ البرلمان المصري

عاطف مغاوري
عاطف مغاوري

قال عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب إن جلسة اليوم داخل البرلمان كانت مشهود لها وسيسجلها التاريخ البرلماني حيث تم عرض 15 طلبًا من طلبات الإحاطة الخاصة بالتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لمنع مخطط التهجير القسرى للشعب الفلسطينى بما يضمن أمن واستقرار وسلامة الأراضى المصرية.

الأمن القومي المصري 

وأكد مغاورى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أمن مصر من أمن فلسطين وسلامة الأراضى المصرية من سلامة أبناء الشعب الفلسطيني.

أضاف أن جلسة اليوم بمثابة رسالة للجميع ولكل من تسول له نفسه فى أن يتلاعب وأن يتفنن فى تلوين العروض التى تنال من سلامة مصر والشعب الفلسطيني بألوان مختلفة، حيث يخطط الكيان الصهيوني إلى تسوية القضية الفلسطينية على حساب القومية المصرية من خلال التهجير القسري لأبناء فلسطين إلى سيناء.

تسوية القضية 

وتابع "بيان رئيس مجلس النواب فى ختام الجلسة كان كافيا ومانعا وشافيا، والذى عودنا فى كافة القضايا وخاصة فى قضايا التشريع فى اتخاذ إجراءات تحمى البلاد وسلامة أراضيها وتواجه أى شكل من أشكال الإرهاب".

عاطف مغاوري عضو مجلس النواب اكسترا نيوز تسوية القضية افلسطينية الأمن القومي المصري

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