الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانى: ندعم قرارات الرئيس السيسى لحماية الأمن القومى العربى (فيديو)

السيسي
السيسي

أعرب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن قلقه من تدهور الأوضاع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه خيارين صعبين، اللجوء إلى مصر عبر معبر رفح، أو المغادرة عبر البحر.

وقال مغاوري، في حديثه للإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن مصر تقف بكل قوة مع القضية الفلسطينية، وتدعم كل القرارات التي يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الأمن القومي العربي.

وأشاد مغاوري بالجلسة التي عقدها مجلس النواب بحضور رئيس مجلس الوزراء، والتي أرسلت رسالة واضحة بأن كل مؤسسات الدولة وقيادتها تساند الرئيس السيسي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

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