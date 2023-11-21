الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تلتقى أهالى حلايب وشلاتين.. وتستمع لمطالبهم من الرئيس القادم

وفد من تنسيقية شباب
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشيوخ وعائلات قرى حلايب وشلاتين، والذي استعرض محاور عمل التنسيقية لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدًا الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع العمل على التوعية بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

واستعرض شيوخ وشباب حلايب وشلاتين مجهودات الدولة في تحقيق الأمن، والحفاظ عليه في المناطق والقرى المختلفة، بجانب الاهتمام بالتنمية من خلال توفير بنية تحتية مناسبة.

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كما عرض عدد من الحضور مطالبهم من الرئيس القادم أمام وفد التنسيقية، وتناولوا الحديث عن مقترحات لتنمية حلايب وشلاتين، وضرورة استكمال خدمات البنية التحتية، بجانب خلق آليات لإيجاد فرص عمل ومشروعات استثمارية للمنطقة وأهلها تتعلق بمهاراتهم في التنقيب واستخلاص المعادن.


ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية، وعضو مجلس الشيوخ، والنائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وكلا من محمد صلاح ونيفين اسكندر وكريم عبدالعاطي ومحمد أبوالنجا ومارك مجدي، أعضاء التنسيقية.

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حلايب وشلاتين الوفد المشاركة الإيجابية الانتخابات الرئاسية

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