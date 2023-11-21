النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ونجدد تفويض السيسى للحفاظ على الأمن القومى

أعلن أعضاء مجلس النواب، بمختلف انتماءاتهم السياسية، عن الرفض القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بصفة عامة، كما نبّه وحذّر الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب الأخيرة بين الاحتلال الإسرائيلى وفصائل المقاومة.

وشدد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التى عقدها المجلس برئاسة الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من ١٦ عضوًا إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات والتدابير التى اتخذتها الحكومة لمواجهة محاولات التهجير القسرى للشعب الفلسطينى- على وقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، التى تدرك جيدًا خطورة هذه المخططات، وقادرة على مواجهتها.

عبدالهادى القصبى: ندعم القيادة لمواجهة مخطط النزوح

قال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، إنه منذ اللحظة الأولى للهجوم الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى الأعزل، خرج الرئيس السيسى وأعلن عن موقف الدولة المصرية أمام العالم.

وأضاف «القصبى»: «بعدها انتفض الشعب المصرى بالكامل وخرج إلى الميادين والشوارع، مؤيدًا موقف القيادة السياسية الرافض تصفية القضية الفلسطينية، ثم عقد نواب الشعب جلسة أجمعوا خلالها على تفويض الرئيس باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى».

وواصل: «نواب الشعب المصرى بالكامل يرفضون تهجير شعب فلسطين خارج بلاده، ويجددون التفويض للرئيس السيسى باتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن مصر القومى ومواجهة مخطط التهجير».

عماد خليل: إقامة الدولة الفلسطينية تحل المشكلة

رأى عماد خليل، عضو مجلس النواب عن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، أن الدولة المصرية أمام مرحلة فارقة حاليًا، مشيرًا إلى أن مصر قدمت للعالم كله الحل، وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال «خليل»: «منذ بدء العدوان الإسرائيلى الأخير كان الموقف المصرى نبيلًا، فى ظل تجاهل المجتمع الدولى تسجيل ١٣ ألف شهيد، ٧٠٪ منهم أطفال ونساء»، مشيرًا إلى تمسك مصر بإيصال المساعدات لأهالى غزة، والوقف الفورى غير المشروط للعدوان الإسرائيلى، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأشاد بجهود الرئيس السيسى فى الدفاع عن أمن مصر القومى، وبموقفه الرافض أى تهجير للفلسطينيين خارج بلادهم.

إبراهيم أبوشعيرة: لن نفرّط فى حبة رمل من سيناء

وصف إبراهيم أبوشعيرة، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، شبه جزيرة سيناء بأنها «خط أحمر»، منبهًا إلى أن المخطط الإسرائيلى منذ انتصار أكتوبر يستهدف العودة إليها مرة أخرى.

وقال «أبوشعيرة»: «لن نفرّط فى حبة رمل من سيناء، لن نفرّط فى أى شبر من أرض مصر»، منبهًا إلى أن «دخول الفلسطينيين سيناء يمثل خطورة شديدة على الأمن القومى».

وطالب عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء بالعمل على إدخال المساعدات المتكدسة فى العريش، وتفعيل الدبلوماسية المصرية للضغط على إسرائيل و«حماس» لوقف الحرب.

مصطفى بكرى: أطالب بطرد السفير الإسرائيلى

حذر مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، من المخطط الصهيونى الذى يستهدف الإضرار بمصر وتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا المخطط يتضمن نقل سكان الضفة إلى الأردن، إذا ما نجح فى تهجير أهالى غزة إلى سيناء.

وأضاف «بكرى»: «لكن الرئيس السيسى يعى هذا المخطط مجددًا، ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول أخرى»، مشددًا على أن «الهدف الحقيقى هو مصر».

وطالب بطرد السفير الإسرائيلى، وتشكيل لجنة لـ«دراسة وتسوية» معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، خاصة أن مجلة وزارة الدفاع الإسرائيلية ادّعت منذ أسابيع أن «مصر اخترقت المعاهدة»، ووصفتنا بأننا «عدوها الأساسى».

أحمد العوضى: جهود متواصلة لدعم الفلسطينيين

اتهم اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة «الدفاع والأمن القومى» بمجلس النواب، المجتمع الدولى بعدم أداء دوره فى وقف الجرائم التى ترتكبها إسرائيل فى حق الشعب الفلسطينى. وحذر «العوضى» من أن التهجير القسرى لأهالى غزة يضر الأمن القومى المصرى، ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى الجهود التى بذلتها الدولة المصرية لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى.

عبدالمنعم إمام: نرفض المزايدات على ما قدمناه لفلسطين

أكد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «العدل»، رفض المخططات الإسرائيلية للتهجير القسرى للشعب الفلسطينى من قطاع غزة، فى ظل محاولات إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية.

وقال «إمام»: «اليوم نقول كما قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إن أهل مصر فى رباط إلى يوم الدين، وأقول لهم: لن تفرقونا ونحن نتوحد خاصة فى وقت الأخطار».

وأضاف: «إن ما يحدث فى ليبيا والسودان وسوريا وغزة، وما يحدث فى البحرين الأحمر والمتوسط، جعل كل الخطوط تتجسد وتتضح، وكل الخطوط واحدة والعدو واحد، ونحن لن نفرّط فى أمننا وسيادة شعبنا على أرضنا».

وأكد رفضه محاولات إسرائيل دفع أهل غزة إلى النزوح أو التهجير القسرى تحت القصف والحرب والعدوان الوحشى الذى تشنه إسرائيل على غزة.

وتابع: «من يزايدون على مصر لم نرَ منهم شهيدًا واحدًا، وأتمنى أن تنتهز الحكومة هذا الموقف الذى يقف فيه الشعب خلف قيادته، وأن تكون على قدر المسئولية، ونريد معرفة إجراءات الحكومة لمواجهة مخططات التهجير للشعب الفلسطينى إلى سيناء».

ضياء الدين داود: التوقيت يتطلب الاصطفاف خلف الدولة

قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن الجميع لا بد أن يرتفع فوق أى خلاف داخلى مع الحكومة، لأن هذا التوقيت الفارق فى تاريخ مصر وفى تاريخ الأمة يتطلب وحدة الصف، وتحديدًا واضحًا وصريحًا ومباشرًا للأمن القومى المصرى، ولحدود الأمن القومى العربى، مطالبًا بمزيد من الإجراءات لمواجهة ما تقوم به إسرائيل، من بينها طرد السفير الإسرائيلى. وتابع: «نعرف أنه ستكون هناك تكلفة، ولكن إذا كان ولا بد من دفع الفاتورة فنحن مستعدون- من غير توريط للدولة المصرية- أن ندفعها». وأكد أن مصر دولة كبيرة، ووجودها هو صمام الأمن للمنطقة بالكامل، مضيفًا: «ليست هناك منّة من أحد فى دعم ومساندة الجانب المصرى، بل هو فى حقيقة الأمر لضمان حماية المنطقة بالكامل، وهذا فرض عين على الجميع، ونريد إجابات واضحة تُطمئن المصريين، ورسائل واضحة للخارج بشأن الاصطفاف حول الدولة لحماية الأمن القومى، خاصة أن المؤسسات الدولية سقطت فى وحل التاريخ أمام صمود الشعب الفلسطينى».

كريم درويش: ملايين المصريين مستعدون للتضحية فداءً للأرض

أشاد كريم درويش، رئيس لجنة «العلاقات الخارجية» بمجلس النواب، بموقف المصريين تجاه الأزمة الأخيرة فى غزة، مشيرًا إلى أنه «لا صوت فى مصر يعلو على حرب غزة، وحرب الإبادة التى يرتكبها الاحتلال، ودعوات التهجير القسرى».

وأضاف: «مصر دولة سلام، وشعبها يؤمن بالسلام ويدعو له، لكننا فى نفس الوقت نحذر من أى مساس بالأمن القومى، فهو خط أحمر»، مشددًا على أن «١٠٥ ملايين مصرى خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعلى استعداد للتضحية بأنفسهم جميعًا من أجل حماية أرضهم الغالية».

جازى سعد: أبناء سيناء يرفضون المساس بأرض الفيروز

طالب النائب جازى سعد، عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء، الحكومة برد واضح حول الإجراءات التى اتخذتها حيال ما يحدث فى غزة. وأضاف: «جيش الاحتلال يمارس يوميًا مجازر وقتلًا ودمارًا وخرابًا وانتهاكًا للمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية، وهناك مخطط صهيونى لتقويض القضية، ونحن أبناء سيناء نشيد بجهود القيادة السياسية، ونرفض محاولات تهجير الفلسطينيين».

عزيز مطر: دماء شهدائنا فى سيناء لن تذهب هدرًا

أكد النائب عزيز مطر، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، دعم وتأييد كل التدابير والإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصرى.

وقال: «نؤيد ونثق فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وندعم موقف الدولة المصرية لحماية الأمن القومى المصرى».

وأضاف: «مخطط تهجير أهالى غزة إلى سيناء لن يتم، ولن تنتهى قضية فلسطين على حساب سيناء التى ارتوت بدماء الشهداء من جميع محافظات مصر، دماء الشهداء لن تذهب هدرًا».

أحمد فؤاد أباظة: هناك مؤامرة تُحاك ضد الدولة وسنتصدى لها

رفض النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، محاولات التهجير القسرى للشعب الفلسطينى من أرضه.

وقال إن هناك تمثيلية تُحاك للوقيعة بالدولة المصرية، وإن الجيش الإسرائيلى ارتكب كل الجرائم الإنسانية ضد الفلسطينى الأعزل بكل بشاعة وقوة، فقتل النساء والأطفال داخل المستشفيات، مؤكدًا أن الشعب المصرى وقيادته سيتصدون لتلك التمثيلية.

أحمد خليل خيرالله: نحن خلف بلدنا وسنعطل المشروع الصهيونى

أكد النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «النور» فى مجلس النواب، أن كارثة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم فى قطاع غزة هى جريمة حرب متكاملة الأركان. وقال «خيرالله»، الذى كان أحد مقدمى طلبات الإحاطة بشأن الإجراءات الحكومية لمنع تهجير الفلسطينيين من غزة، فى كلمته أمام مجلس النواب: «هذا هو شأن الكيان الصهيونى المحتل فى كل زمن، فلم تجتمع قوى الشر فى المشرق أو المغرب إلا لدعم الكيان الإسرائيلى».

وأضاف: «نحن فى ظهر بلدنا ومع القيادة السياسية فى موقفها التاريخى.. وسنعطل المشروع الصهيونى».