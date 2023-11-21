جيش الاحتلال: قصف مواقع لصُنع السلاح تابعة لحزب الله

قال دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الاحتلال إن حزب الله قام بخرق القواعد والقوانين الدولية، واصفًا إياه بأنه "منظمة إرهابية تجازف بحياة الناس".

أضاف هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الثلاثاء أنهم قاموا بقصف مواقع لصُنع السلاح ردًا على إطلاق حزب الله، مؤكدًا أنه لا يوجد لديهم ضحايا.

وتابع أنهم يعملون في الهجوم والدفاع في الجبهة الشمالية والداخلية، لافتًا إلى أنه تم إبلاغ عائلات 390 من قتلى الجيش الإسرائيلي وأنهم يعزون عائلاتهم.

يوجد تقدم محرز في استرجاع المخطوفين

وأكد أن هناك تقدمًا محرزًا في استرجاع المخطوفين والمخطوفات، وهذا أمر سيحسمه صناع السياسة لديهم، وأنهم يعرفون كيفية تجهيز أنفسهم وقواتهم وقدراتهم وفق قرار الحكومة وعليهم أن ينتظروا حتى تغلق كل الملفات، وربما تكون الطريق طويلة، لكنهم مستعدون لذلك.