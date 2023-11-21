الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال: قصف مواقع لصُنع السلاح تابعة لحزب الله

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال دانيال هاغاري، المتحدث باسم  الجيش الاحتلال إن حزب الله قام بخرق القواعد والقوانين الدولية، واصفًا إياه بأنه "منظمة إرهابية تجازف بحياة الناس".

أضاف هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الثلاثاء أنهم قاموا بقصف مواقع لصُنع السلاح ردًا على إطلاق حزب الله، مؤكدًا أنه لا يوجد لديهم ضحايا. 

وتابع أنهم يعملون في الهجوم والدفاع في الجبهة الشمالية والداخلية، لافتًا إلى أنه تم إبلاغ عائلات 390 من قتلى الجيش الإسرائيلي وأنهم يعزون عائلاتهم.

يوجد تقدم محرز في استرجاع المخطوفين

وأكد أن هناك تقدمًا محرزًا في استرجاع المخطوفين والمخطوفات، وهذا أمر سيحسمه صناع السياسة لديهم، وأنهم يعرفون كيفية تجهيز أنفسهم وقواتهم وقدراتهم وفق قرار الحكومة وعليهم أن ينتظروا حتى تغلق كل الملفات، وربما تكون الطريق طويلة، لكنهم مستعدون لذلك.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حزب الله قصف مواقع صنع السلاح استرجاع المخطوفين

مواد متعلقة

مصدر مصرى: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس يتضمن تدفق المساعدات والسولار إلى قطاع غزة

القاهرة الإخبارية: إسرائيل تقصف مقر الدفاع المدنى بمخيم جباليا وسقوط 5 شهداء

"إنسان النواب": مصر نجحت في كشف محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية

القاهرة الإخبارية: صفارت الإنذار تدوى شمال إسرائيل للاشتباه بتسلل طائرة مُعادية

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

الرئيس السيسى: أطروحات إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة لا تزيد الموقف إلا تأزيمًا وتعقيدًا

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قيادى بحماس: الجيش الإسرائيلى أكبر منظمة إرهابية ونازية فى العالم

الأكثر قراءة

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

كواليس اكتشاف حقل غاز جديد فى البحر المتوسط (إنفوجراف)

مصرع إمام مسجد فى حادث سير بأسوان

"تايمز أوف إسرائيل": لا خطط للسماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة

السبت.. الجنايات تستمع لمرافعة دفاع البلوجر “أم زياد” في الاتجار بالبشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين