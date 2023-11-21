"الزراعة" تصدر نشرة بالمعاملات الفنية لمزارعي محصول المانجو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر نوفمبر:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الاشجار حديثة الزراعة التي تم زراعتها في هذا الموسم

2- المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء

3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

4-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

5-رش اكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد اجراء التقليم الاشجار الكبيرة والتخلص من التكتلات والاكاروسات

6-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر

7-دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس في باقي الاشجار التي لم يتم دهانها في اكتوبر

8-جمع كل النواشف والتكتلات والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق

ثانيا: التسميد

ا-تسميد اشجار المانجو التي تروى بالغمر

اضافة الأسمدة العضوية والفوسفاتية من 6-8 مقاطف سماد بلدي متحلل للشجرة حسب عمرها وحجمها مع اضافة 1 كجم سوبر فوسفات +2/1 كجم كبريت زراعي وهي تضاف اما نثرا في محيط ظل الشجرة أو في خنادق في اتجاهين حول الشجرة وتقلب الأسمدة مع الطبقة السطحية دون الاضرار بالجذور ثم تروي الأرض رية غزيرة للتخلص من ملوحة السماد العضوي.

ب-تسميد اشجار المانجو التى تروى بالتنقيط

في حالة الأراضي الجديدة والتي تروي بالتنقيط يتم استخدام سلفات الأمونيوم بمعدل 4 كجم/ فدان / مرة، وكذلك سلفات البوتاسيوم بمعدل 3 كجم / فدان / مرة عن طريق السماد الي جانب السماد العضوي كما سبق

الرية الاولي: 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان

الرية الثانية: 2 لتر حامض هيوميك للفدان

الرية الثالثة: 2 لتر حامض نيتريك للفدان

الرية الرابعة: 2 لتر حامض كبرتيك للفدان

الرية الخامسة: ا لتر حامض اميني للفدان

ج-التسميد الورقي

يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار ويكرر ويتم كما يأتي

600جم حديد مخلبى+ 600جم ذنك مخلبى +600جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا (لرفع كفائة الامتصاص) / 600 لتر ماء

ملحوظة هامة

يتم رش منظم نمو في نصف الشهر والهدف منة هو تقليل الاجهاد الواقع على الاشجار نتيجة انخفاض دراجات الحرارة

ثالثا: برنامج الري

ملحوظة هامة هنا في هذا الشهر يتم الري يوم بعد يوم اويتم الري اليومي ولكن يتم خفض معدلات الري الي النصف وزيادة الري في حالة انخفاض درجات الحرارة الي حد الصقيع

السنة الأولى 12 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 15 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 22 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 29 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 35 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 40 لتر/ الشجرة

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة

اولا: مقاومة الامراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1- مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق )و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب كما سبق

2-مكافحة الاكاروسات والتكتلات الزهرية برش فيرتيمك 1سم / لتر ماء +مادة ناشرة بمعدل 1/2 سم لكل لتر ماء

3- بداية مكافحة حفارات و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء

اكتلك بمعدل 1.5 سم / 1 لتر ماء + مادة ناشرة

ملحوظة هامة

يتم اضافة 250 جم استيموفول علي المبيدات الحشرية لرفع كفائة عملية الامتصاص او يوريا بمعدل 250جم / 600لترماء ويتم اضافة زيت معدني الي مبيد الرش بدلا من المادة الناشرة بمعدل 2سم / التر ماء.