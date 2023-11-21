الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«إيزى كاش» للدفع الإلكترونى تستعد للوصول إلى 100 منفذ

شركة «إيزى كاش»
شركة «إيزى كاش»

تستعد شركة «إيزى كاش» للدفع الإلكترونى لزيادة منافذها، التى تقدم عدة حلول للدفع الإلكترونى بالجهات الحكومية، خلال العامين الجارى والمقبل، للمزيد من التيسير على المواطنين.

وقال مصطفى عمران، مدير عام الشركة، إن الشركة لديها الآن ١٠ منافذ فى الوزارات والهيئات الحكومية، وسترتفع إلى ٢٥ مع نهاية العام الجارى.

وأضاف «عمران» أن شركة «إيزى كاش» من المنتظر أن ترفع عدد المنافذ التابعة داخل المقرات والهيئات الحكومية لتصل إلى ١٠٠ منفذ خلال عام ٢٠٢٤؛ بهدف خدمة المواطنين فى كل المراكز والقرى المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكد أن شركة «إيزى كاش» لديها شراكات مع عدد من الوزارات المهمة، منها الداخلية والعدل والمالية والتنمية المحلية والاستثمار، وغيرها من الوزارات والهيئات على سبيل المثال، وليس الحصر.

وأوضح أنه من خلال تطبيق «إيزى كاش» يمكن التعامل مع كل الجهات ودفع الأموال إلكترونيًا لكل الالتزامات الشهرية من كهرباء أو مياه أو غاز؛ بما يعمل على التيسير على المواطنين، وكذا إصدار كارت ميزة مسبق الدفع خلال دقيقة واحدة من زيارة منفذ الشركة بالبطاقة الشخصية فقط.

فى سياق متصل، قالت نورا أورخان، مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة «إيزى كاش»، إن الشركة لن تتوانى عن المشاركة فى كل المحافل المحلية والخارجية للمزيد من التوعية، ونشر ثقافة التعامل الرقمى والدفع الإلكترونى.

وأكدت «أورخان» أن شركة «إيزى كاش» تهدف إلى دعم أصحاب المنصات الإلكترونية لتسهيل تعاملاتهم المالية، ودعم تجارتهم الإلكترونية للمزيد من الرقمنة؛ فى إطار الشمول المالى الذى تتبناه الدولة والحكومة المصرية.

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