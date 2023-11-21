مسلم يُحافظ على صدارة "ترند يويتوب" بأغنية "أنا عربي" (فيديو)

انضم المطرب مسلم لتريند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” وذلك بأحدث أعماله الغنائية التي طرحها أمس بعنوان "أنا عربى" تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة ضد ما يواجهونه من جرائم ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، من حرب ودمار.

واحتلت أغنية “أنا عربي” المركز الرابع لتريند موقع “يوتيوب” والأغنية كلمات محمد إبراهيم، ومن ألحان مسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق.



كلمات أغنية “أنا عربي”

أنا الطفل اللي شيبتوه، وسيبتوه تراب ارضه

و كل متقتلوه تلقوا، في غيره بيتولد برضه

أنا بحلم ببيت هادي، لا نار ولا ضرب ولا الغام

أنا بطلب حقوقي وليه، حقوقي خلاص بقيت احلام

ف أيدي حجر لكن ثابت، ف ايدكم انتم سلاح ونفوذ

و شايف خوفكم ف عيونكم، وانا قدامكوا مش مهزوز

أنا عربي فلسطيني.. انا بكل اللغات انسان

أنا نابلس وانا حيفا وانا يافا وانا بيسان

أنا القدس اللي صادروها وحطوا عليها مليون قفل

وكل اللي اتولد فيها بيتصنف شهيد مش طفل

أنا بيت لحم ورآم الله.. وشيخ جراح وانا الناصرة

وإنا غزه اللي فيها الناس، دموعهم نازله م الحسرة

أنا إسمي الشهيد الحي.. وعايش تحت خط النار

لا خايف م الرصاص الجاي.. ولا بيهمني استعمار

أنا الطفل اللي شيبتوه، وسيبتوه تراب ارضه

و كل متقتلوه تلقوا، في غيره بيتولد برضه

وقدم المطرب مسلم أغنية بعنوان "هيص وارقص"، وهى من كلمات محمد مجدي، وألحان أحمد طارق يحيى وذلك ضمن احداث مسلسل على باب العمارة" بطولة الفنان حاتم صلاح والذي عرض عبر منصة Watch it الرقمية.