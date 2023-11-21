الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلم يُحافظ على صدارة "ترند يويتوب" بأغنية "أنا عربي" (فيديو)

مسلم
مسلم

انضم المطرب مسلم لتريند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” وذلك بأحدث أعماله الغنائية التي طرحها أمس بعنوان "أنا عربى" تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة ضد ما يواجهونه من جرائم ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، من حرب ودمار.

واحتلت أغنية “أنا عربي” المركز الرابع لتريند موقع “يوتيوب” والأغنية كلمات محمد إبراهيم، ومن ألحان مسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق.


كلمات أغنية “أنا عربي”

أنا الطفل اللي شيبتوه، وسيبتوه تراب ارضه
و كل متقتلوه تلقوا، في غيره بيتولد برضه

أنا بحلم ببيت هادي، لا نار ولا ضرب ولا الغام
أنا بطلب حقوقي وليه، حقوقي خلاص بقيت احلام

ف أيدي حجر لكن ثابت، ف ايدكم انتم سلاح ونفوذ 
و شايف خوفكم ف عيونكم، وانا قدامكوا مش مهزوز

أنا عربي فلسطيني.. انا بكل اللغات انسان
أنا نابلس وانا حيفا وانا يافا وانا بيسان

أنا القدس اللي صادروها وحطوا عليها مليون قفل
وكل اللي اتولد فيها بيتصنف شهيد مش طفل

أنا بيت لحم ورآم الله.. وشيخ جراح وانا الناصرة 
وإنا غزه اللي فيها الناس، دموعهم نازله م الحسرة

أنا إسمي الشهيد الحي.. وعايش تحت خط النار 
لا خايف م الرصاص الجاي.. ولا بيهمني استعمار

أنا الطفل اللي شيبتوه، وسيبتوه تراب ارضه
و كل متقتلوه تلقوا، في غيره بيتولد برضه

وقدم المطرب مسلم أغنية بعنوان "هيص وارقص"، وهى من كلمات محمد مجدي، وألحان أحمد طارق يحيى وذلك ضمن احداث مسلسل على باب العمارة" بطولة الفنان حاتم صلاح والذي عرض عبر منصة Watch it الرقمية.

أنا عربي الشعب الفلسطيني مسلم يوتيوب الإحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة

الأكثر قراءة

مصدر: الجهود المصرية مع أمريكا وقطر بشأن صفقة المحتجزين فى مراحلها الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

منافس مصر.. غانا تخسر بهدف من جزر القمر في تصفيات المونديال

كواليس اكتشاف حقل غاز جديد فى البحر المتوسط (إنفوجراف)

ما حكم تعويض الإنسان لما فاته من صلاة لسنوات طويلة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين