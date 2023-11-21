الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح" يتابع سير العمل بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، مساء اليوم الثلاثاء، بالمرور المفاجئ على مستشفى التوليد والصحة الإنجابية وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الكافى من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته. 

_ الإجراءات التمريضية اثناء تقديم الخدمة الطبية

وتفقد وكيل صحة مطروح، قسم الاستقبال والطوارئ وكشك الولادة ووحدة العناية المركزة متابعا الإجراءات التمريضية اثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي وفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ.

_ تجهيز وفرش الدور الثالث استعدادا لدخول الخدمة

كما تفقد صيدلية الداخلى للاطمئنان علي توافر الأدوية وكذا مأمونية حفظها وتلاحظ توافر الادوية وحسن ترتيب الأدوية بالصيدلية موجها بضرورة العمل الجاد والمستمر للانتهاء من تجهيز وفرش الدور الثالث استعدادا لدخول الخدمة قريبًا.

_ التأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الجولات مستمرة علي كافة المنشآت الصحية وانه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور  الدكتور  محمد مصطفى مدير المستشفي والدكتورة حنان سمير عضو ادارة الطب العلاجى  والدكتورة أميرة صابر عضو ادارة المستشفيات وإيناس الصيرفي مسؤل التعاقدات بالمديرية وعاصم النحاس المسئول الإعلامي للمديرية  .

وزارة الصحة وكيل صحة مطروح مستشفى التوليد والصحة الانجابية الإنضباط الإدارى مطروح

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