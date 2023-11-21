المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: ندعم حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، إن فرنسا حافظت على صداقتها مع الشعب الفلسطيني، بنفس الطريقة التي تربطها مع إسرائيل.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصور التي نراها اليوم من الواضح أنها تخلق مشاعر في مجتمعنا، ومن ثم هناك تعبئة قوية للشعب الفرنسي وهو ما نراه في مجتمعات أخرى، مؤكدة أن الموقف الفرنسي يدعو للخروج من الأزمة من خلال هدنة إنسانية فورية والعمل على وقف إطلاق النار، والعمل على حل الدولتين ونعمل على ذلك مع جميع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم مصر.

فرنسا تدعو لحل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية

وتابعت، أنه من الضروري التأكيد أنه استمرارًا للسياسة الفرنسية فقد كانت فرنسا داعمة لحل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية تكون قادرة على تطلعات الشعب الفلسطيني الذي يريد أن يحيا بسلام إلى جانب إسرائيل.