الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: كلمة مدبولى أمام النواب كاشفة لموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

شيماء نبيه
شيماء نبيه

قالت شيماء نبيه، عضو مجلس النواب، إن رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي بعث برسائل طمأنة للشعب المصري بشأن الإجراءات التي تتخذها مصر لمنع التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدة في تصريحات صحفية لها أن جلسة اليوم للبرلمان بحضور رئيس الوزراء كانت كاشفة لحجم ما تقدمه الدوله المصرية لدعم القضية الفلسطينية.

وأضافت شيماء أن موقف مصر بقيادة الرئيس السيسي والحكومة والشعب ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ورافض للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة لما يمثله ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وتابعت: "مصر على مدار تاريخها الطويل موقفها داعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

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وأكدت أن كلمة رئيس الوزراء كانت حاسمة لموقف مصر من التهجير القسري للفلسطينيين وهو الرفض التام لذلك، وأن مصر لم تتوان عن استخدام الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها وأن عدم الوقف الفوري  للعمليات العسكرية الوحشية على قطاع غزة سيسهم في تقويض أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأكدت شيماء أن مجلس النواب يرفض أي محاولات للتهجير القسري للفلطسينيين وتابعت: ندعم ونفوض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري.

الدكتورة شيماء محمود نبيه مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قطاع غزة

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