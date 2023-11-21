ضياء الدين داود: نرفض تهجير الفلسطينيين.. والقيادة السياسية جاهزة لجميع السيناريوهات (فيديو)

أعرب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، عن رفضه القاطع لمحاولات إسرائيل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في غزة.

وأشاد بالموقف الحازم الذي أبداه مجلس النواب في جلسته اليوم، مؤكدا دعمه لكل عناصر المقاومة التي تدافع عن حقوقهم.

وقال داود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" الذي يبث على قناة صدى البلد: مصر تواجه تحديات كبيرة على الصعيد الإقليمي، ويجب على الجميع التكاتف من أجل حماية الأمن القومي والعربي، مشيرا إلى أن هناك العديد من الكتب والروايات الإسرائيلية التي تحلم بالاستيلاء على مصر، وتعتبرها الجائزة الكبرى للكيان الصهيوني.

وأضاف داود، أن ما يجري في غزة وليبيا والسودان لا يمكن فصله عن المخططات الإسرائيلية، وأن علينا أن ندفع الضغط على الطرف الآخر، وأن نرسل رسالة قوية تؤكد رفضنا تمامًا لتهجير الفلسطينيين من منازلهم وممتلكاتهم.

وتابع: أن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة جاهزة لكافة السيناريوهات، وأن المصريين لن يترددوا في الدفاع عن أرضهم وكرامتهم، مشددا على ضرورة تحمل المزيد من الأعباء من أجل الحفاظ على أمننا القومي.

وانتقد تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية التي تعبر عن فكرة الحكومة اليمينة المتطرفة، قائلًا: "هذه تصريحات من حكومة نازية، إسرائيل صنيعة الاستعمار، ونحن ندعم كل عناصر المقاومة التي تدافع عن أراضيهم".