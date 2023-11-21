محمد علي رزق يروج لفيلمه السينمائي الجديد "درويلة"

روج الفنان محمد علي رزق لفيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "درويلة" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي قريبًا.

ونشر محمد علي رزق البوستر التشويقي لفيلم "درويلة" عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” وعلق عليه: “"درويلة قريبا”.

وطرح صناع فيلم "درويلة" البوستر التشويقى للعمل فى بداية للحملة الترويجية له على حساباتهم الرسمية لمواقع التواصل الإجتماعى المختلفة مصحوبًا بتعليق: "قريبًا".

ولم يظهر أي من نجوم الفيلم على البوستر، حيث يغلب عليه طابع الأكشن ليظهر به رجل مفتون العضلات من الخلف لتظهر إمامه خزائن مالية مغلقة، مع إضاءة خافتة متناسقة مع لون السماء.



وكشف القائمون على العمل عن طرح البوستر التشويقى داخل العديد من صالات وقاعات دور العرض السينمائى المختلفة، خلال الأيام المنصرمة تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

قصة فيلم “درويلة”

وتتمحور أحداث فيلم «درويلة» فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

ويذكر أن أسره عمل فيلم «درويلة» انتهوا خلال الفترة الماضية من تصوير آخر مشاهد العمل بالكامل ورفع كلاك الفركش، وذلك فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر بحضور معظم أبطاله وعلى رأسهم: النجم محمود عبد المغني وأيتن عامر وحسني شتا ومسلم وآخرين.