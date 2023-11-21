قلبي دليلي قالّي هتحبّي.. أبرز زيجات ليلى مراد في ذكرى وفاتها

تحل اليوم الذكرى الـ21 لوفاة الفنانة ليلى مراد التي رحلت في مثل هذا اليوم من عام 1995.

للفنانة الراحلة العديد من الزيجات التى اشتهرت بها فى الوسط الفنى، ترصدها “الدستور” في السطور التالية بدأت بأشهر زيجة للفنان أنور وجدى الذي يٌعرف من بين أزواجها الثلاثة التى لم تكمل معهم حياتها وانتهت جميعها بالطلاق.

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«أنور وجدى»

كان أول زوج لها هو الفنان أنور وجدى، كانت خلافتها الدائمة مع أنور وجدى بسبب عملها وغيرته الدائمة عليها والتى نتج عنها الطلاق مرتين الاولي عام 1951 ثم جاء الانفصال الثاني والذي كان اخر فرصة لبقائهما معا وتم الطلاق النهائي 1952 بعد 7 سنوات من الغيرة.

«وجيه أباظة»

أما الزواج الثاني لها كان عن قصة حب كبيرة وهو الطيار وجيه أباظة الذى كان ينتمى إلى أسرة كبيرة فيها العديد من السياسين المشهورين وبسبب هذا رفض الاعلان عن هذه الزيجة خوفا من غضب وبطش اسرته، ولكنها فى ذلك الوقت إبتعدت عن الشهرة والتمثيل والمجد التى كانت تحققهم وأنتقلت للعيش معه فى شقته، ولكن قد كان الانجاب هى القشة التى أنهت هذه الزيجة حيث عندما حملت فى جنينها منه قلقت وطلبت بإعلان الزواج ولكنه رفض.وأنتهى الزاوج بالانفصال بعد عام واحد من زواجهما، وبعد انجاب الفنانة ليلي مراد لابنها، اخذ وجيه اباظة يماطلها في الاعتراف به حتى قبل في نهاية الامر.

«فطين عبد الوهاب»

أما زيجتها الثالثة كانت من المخرج الشهير فطين عبد الوهاب وكانت حريضة فى هذه الزيجة حتى لا تشعر بمرارة الطلاق للمرة الثالثة وتزوج فطين عبد الوهاب أربع مرات كان أولها وأشهرها زواجه من الفنانة ليلى مراد بعد أن ظل يراقبها ويحبها في صمت وقد حاول كثيرا لفت نظرها إليه لكنها كانت عازفة عن الزواج خصوصا بعد خروجها من تجربتي زواج فاشلتين الأولى من زوجها الأول الفنان أنور وجدي والثانية من الضابط وجيه أباظة غير أنه بعدما تدخل الفنان سعيد أبو بكر تم التقارب بينهما وتزوجا عام 1955 وأنجب منها ابنه الوحيد "زكي".