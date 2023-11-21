الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

في ذكرى وفاتها.. أهم المحطات في حياة ليلى مراد

ليلى مراد
ليلى مراد

تعد الفنانة الراحلة ليلى مراد، أيقونة من أيقونات الغناء المصري والعربي، حيث حظت على شهرة واسعة وقت ظهورها، ومازالت أغانيها وأعمالها الفنية حية حتى يومنا هذا.

حياة ليلى مراد

ولدت ليلى مراد في 17 فبراير سنة 1918 واسمها الأصلي ليليان زكي إبراهيم مراد موردخاي، فولدت لعائلة يهودية مصرية اشتهرت بوطنيتها في حي الظاهر في القاهرة.

زيجات ليلى مراد

ليلى مراد تزوجت أنور وجدي وأشهرت إسلامها في الأزهر، ثم تزوجت فطين عبدالوهاب وأنجبت منه ابنها زكي فطين عبدالوهاب.

مشوار ليلى مراد الفني

بدأت مشوارها مع الغناء في سن الرابعة عشر، حيث تعلمت على يد والدها زكي مراد والملحن المعروف داوود حسني، وتقدمت للإذاعة كمطربة عام 1934 ونجحت بعدها وسجلت اسطوانات بصوتها.

تعاقدت ليلى مراد مع دار الإذاعة المصرية على الغناء كل أسبوع، وكانت أولى الحفلات الغنائية التي قدمتها الإذاعة في 6 يوليو عام 1934.

ظهرت كمغنية فقط في النسخة الناطقة من فيلم "الضحايا" عام 1935 ثم مثلت للسينما 27 فيلما.

عام 1937 وقفت أمام الموسيقار محمد عبدالوهاب والمخرج محمد كريم في فيلم "يحيا الحب"، لتجذب أنظار عميد المسرح العربي "يوسف وهبي" وتقدم معه فيلمها الثاني "ليلة ممطرة" نهاية عام 1939.

كانت آخر أفلامها للسينما "الحبيب المجهول" عام 1955، مع حسين صدقي، واعتزلت بعدها التمثيل.

غنت حوالي 1200 أغنية، ولحن لها كبار الملحنين من أمثال: محمد فوزي، محمد عبدالوهاب، منير مراد، رياض السنباطي، زكريا أحمد، والقصبجي".

كُرمت ليلى مراد من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورة 1998 بمنحها شهادة تقدير تسلمتها عنها الفنانة ليلى علوي.

حاولت تجربة الإنتاج، فأنتجت مسلسلا عُرض عام 2009 بعنوان "أنا قلبي دليلي" المسمى على إحدى أشهر أغنياتها، وكان المسلسل يدور حول حياتها، ليعرض خلال شهر رمضان.

فارقت ليلى مراد الحياة يوم 21 نوفمبر سنة 1995، تاركة خلفها إرثا من الفن والإبداع.

جاءت هذه المعلومات عبر فقرة "أنا المصري" المعروضة ببرنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي".

ليلي مراد حياة ليلى مراد زيجات ليلى مراد يهودية مصرية أنور وجدي

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