الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام موافي: الأكل 5 مرات في اليوم يحافظ على الصحة

حسام موافي
حسام موافي

قال د.حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، إنه عندما يأتيني رجل بلحية ومتدين جدًا ويشتكي من جهازه الهضمي، أقوم باستفزازه وأسأله هل تصلي؟، فيتعجب من سؤالي فأرد عليه: مَن أمرك بالصلاة هو نفسه مَن أمرك بألا تشبع، إذا أكلت لا تشبع، مستشهدًا بقوله تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}. 

أضاف موافي خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة dmc أنه يجب أن تجعل هذه قاعدة في حياتك وهي ألا تأكل حتى تشبع، لافتًا إلى أنه يجب على الإنسان أن يأكل 5 مرات في اليوم، لكن وجبات خفيفة والأكل مرة واحدة هو أخطر شيء على صحة الجهاز الهضمي، وعلى الجسم والسكر والبنكرياس.

أوضح أن هناك علاقة بين عدد فروض الصلاة والأكل، لافتًا إلى أن الصلوات خمس وعدد مرات الأكل يجب أن تكون 5 مرات، مستشهدًا بقوله تعالى:"يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31)

الدكتور حسام موافي برنامج لعلهم يفقهون أمراض الجهاز الهضمي عدد مرات الأكل عدم الشبع

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