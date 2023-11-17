الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسام موافى يوجّه رسالة خاصة لمنظمات حقوق الإنسان بشأن أهالى غزة

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

وجّه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، رسالة هامة لمنظمات حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، والتي تتعامل بازدواجية في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلًا: "العالم في حالة صمت، بتوع حقوق الإنسان اللي ناصحين يفتشوا عندنا في السجون، إنتو مش شايفين اللي بيحصل قدامكم في غزة".

وقال موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إنه يجب على كل فلسطيني أن يتذكر جيدًا غزوة بدر الكبرى، حيث كان المسلمون قلة أمام أضعاف من المشركين، ولكن الله أمد المسلمين بالملائكة وحقق المسلمون النصر.

وأضاف موافي: "يجب على الفلسطينيين الرجوع إلى التاريخ وقراءة المعارك التي خاضها المسلمون ضد اليهود، حيث كان النصر حليفًا للمسلمين في كل معركة".

العدوان الإسرائيلى قطاع غزة غزة حسام موافي كلية طب القصر العيني حقوق الانسان السجون فلسطين غزوة بدر الفلسطينيين

الأكثر قراءة

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

مؤتمرات جماهيرية حاشدة فى مختلف المحافظات لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

مراسل «القاهرة الإخبارية»: دخول شاحنة وقود إلى غزة

خبراء اقتصاديون: رفع حدود السحب اليومية والشهرية يعزز القوة الشرائية للمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

ماجد حبته

متى تبدأ الهدنات؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية

"نفاد الوقود" ينهى حياة أغلب المرضى بالعناية المركزة فى مستشفى الشفاء بغزة