حسام موافى يوجّه رسالة خاصة لمنظمات حقوق الإنسان بشأن أهالى غزة

وجّه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، رسالة هامة لمنظمات حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، والتي تتعامل بازدواجية في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلًا: "العالم في حالة صمت، بتوع حقوق الإنسان اللي ناصحين يفتشوا عندنا في السجون، إنتو مش شايفين اللي بيحصل قدامكم في غزة".

وقال موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إنه يجب على كل فلسطيني أن يتذكر جيدًا غزوة بدر الكبرى، حيث كان المسلمون قلة أمام أضعاف من المشركين، ولكن الله أمد المسلمين بالملائكة وحقق المسلمون النصر.

وأضاف موافي: "يجب على الفلسطينيين الرجوع إلى التاريخ وقراءة المعارك التي خاضها المسلمون ضد اليهود، حيث كان النصر حليفًا للمسلمين في كل معركة".