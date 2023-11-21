الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: تصريحات "مدبولي" أمام البرلمان تحرك قوي لإجهاض المخطط الإسرائيلي الخبيث

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، تصريحات رئيس الوزراء أمام مجلس النواب اليوم، بشأن  تهجير الفلسطينيين لمصر، أنها رد مصري حاسم وقوي لإجهاض مخطط التوطين الشرير الذي تسعى إليه إسرائيل.

وقال محسن في تصريح صحفي له اليوم، إن قضية تهجير الفلسطينيين، ضمن الأوهام التي تتخيلها إسرائيل ومرفوض مصريا وعربيا ودوليا ولا يمكن حدوثه، فهو يمس الأمن القومي المصري وليس في ذلك جدال، أو مجالا للتناقش.

وأشار إلى أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية ومخططات إسرائيل في هذا الصدد، لافتا إلى قول رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، إنه حال حدوث أى سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية سيكون هناك رد حاسم من مصر وفقا للقانون الدولي.

واعتبر النائب، تصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رسالة واضحة لا تحتمل اللبس، بأن مخطط تهجير الفلسطينيين لمصر مرفوض 100% ولا يمكن التعاون في ذلك أو قبول الحلول الوسط.

وحذر نائب الصعيد، أن ما تقوم به إسرائيل والضغط على مئات الآلاف من الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة، يستهدف بوضوح تهجيرهم والخطة واضحة، لكن مصر حاسمة في رفض ذلك، وعلى إسرائيل أن توقف تحركاتها ومخططاتها الخبيثة وتحترم الإرادة المصرية.

واختتم النائب أحمد محسن بالإشادة بتحركات مصر، قائلا إنها ليست فقط رفضا سياسيا ودبلوماسيا، ولكن هناك تدابير واجراءات، تقوم بها لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، فالأرض أرض مصرية وليست لاستيطان أي شعب مع الاحترام التام للقضية الفلسطينية.

النائب أحمد محسن مجلس الشيوخ رئيس الوزراء مجلس النواب تهجير الفلسطينيين مخططات اسرائيل

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