الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

آيتن عامر: "بلاش مُزايدة على الفنانين.. كلنا متأثرون بأحداث غزة"

أيتن عامر
أيتن عامر

أعربت الفنانة آيتن عامر، عن اسيائها من الهجوم الذي يتعرض له نجوم الفن عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب استمرارهم في الإعلان عن أعمالهم الفنية، بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت آيتن عامر، في بث مباشر عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "مش معنى إننا نمارس حياتنا أننا نسينا القضية الأساسية التي نتحدث عنها جميعًا، وأنا منذ شهر ونصف منذ بداية هذه الكارثة التي حدثت، وأنا أتحدث عنها لدرجة أن حسابي كان سيغلق بسبب الأشياء التي أقوم بنشرها طوال الوقت"..

وتابعت: "أريد أن أقول إنه على قدر إيماننا بالقضية الفلسطينية ودعمنا لها، يصعب عليّا أن يعلن أحد فينا من الفنانين عن عمله ويهاجمه الناس ويقولون: أنت مش حاسس بالناس، بالطبع كلنا متأثرين، لكن ردود أفعالك تبدو غريبة لأن هذه وظيفتنا والإعلان عن أعمالنا جزء من عقودنا".

وأضافت أيتن عامر: "من الممكن أن نهاجم من لا يؤيد القضية ولا يتحدث عنها، لكن لماذا نهاجم من يتحدث عن القضية؟ لا أستطيع أن أقول لا تذهبوا إلى العمل ولا تلتزموا بعقودكم، مجرد قيامنا بالإعلان عن عملنا لا يعني أننا نشغل الرأي العام عن القضية الفلسطينية".

وأكملت: "لماذا تتخذون هذا الموقف القوي تجاه الفنانين؟.. أرجو أن تفهموا أننا ملزمون ونريد أن يكتمل عملنا ولا نتأثر، محدش هينفع حد ولا هيحس بحد، كفاية هجوم ومزايدات كل واحد فيه اللي مكفيه".

رسالة أيتن عامر لجمهورها 

ووجهت رسالة للجمهور: "بلاش مزايدات، كلنا نرى ما يحدث والعالم يتفرج ليس نحن فقط، بل نحن ندعم القضية الفلسطينية، ودماؤنا تحترق من أجل الشعب وما يحدث له، ولكن أيضًا أفرح بنجاحي وعملي لأنني الآن أعمل لأن لدي التزامات، إذا توقفت عن القيام بعملي، فسيقاضيني الناس، وسأسجن، ولن أتمكن من الوفاء بالتزاماتي، ولن ينفعني الأشخاص الذين يطلبون مني التوقف عن القيام بعملك".

https://www.instagram.com/aytenamer/?utm_source=ig_embed&ig_rid=5026672d-b398-48a6-af92-a647ac056e53

واختتمت آيتن عامر حديثها قائلًة: "أنا الآن أم تنتظر أطفالي لإنهاء التدريب، وبعد فترة سأقوم بالتصوير وبعدها سأحتفل بعيد ميلادي، وأصدقائي والأشخاص الذين يأتون إلى منزلي يحتفلون معي، لن أقول: لا تحتفلوا بسبب الأحداث، ولكن سأقول: كل عام وأنت بخير، وسأدعو لهم، مضيفة: بلاش تزايدوا على الناس اللي بتباشر شغلها بشكل طبيعي، الفنان لما بيروج لعمل ده شغله مينفعش يوقفه".

رسالة أيتن عامر لجمهورها أيتن عامر الفنانة أيتن عامر انستجرام داخل قطاع غزة

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