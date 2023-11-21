الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح البوستر التشويقى لفيلم "درويلة" قريبًا

درويله
درويله

طرح صناع فيلم "درويلة" البوستر التشويقى للعمل فى بداية للحملة الترويجية له على حساباتهم الرسمية لمواقع التواصل الإجتماعى المختلفة مصحوبًا بتعليق: "قريبًا"، ولم يظهر أي من نجوم الفيلم على البوستر، حيث يغلب عليه طابع الأكشن ليظهر به رجل مفتون العضلات من الخلف لتظهر إمامه خزائن مالية مغلقة، مع إضاءة خافتة متناسقة مع لون السماء.

وكشف القائمين على هذا العمل بأن تم طرح هذا البوستر التشويقى داخل العديد من صالات وقاعات دور العرض السينمائى المختلفة، خلال الأيام المنصرمة تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وتتمحور أحداث فيلم «درويلة» فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

ويذكر أن أسره عمل فيلم «درويلة» انتهوا خلال الفترة الماضية من تصوير آخر مشاهد العمل بالكامل ورفع كلاك الفركش، وذلك فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر بحضور معظم أبطاله وعلى رأسهم: النجم محمود عبد المغني وأيتن عامر وحسنى شتا ومسلم وآخرين.

وجدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم فمنهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور وآخرين، وهو إنتاج مشترك بين كل من شركة بيرد اى وسينرچى فيلمز وسي سينما وفيلم سكوير وإشراف عام أميرة قائد وهو فكرة محمد دياسطى وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.

أحدث أعمال عمرو عبد الجليل

وينتظر  الفنان عمرو عبدالجليل والنجم بيومي فؤاد، عرض فيلمها الخميس الجاي بعد إلغاء العرض الخاص للفيلم، وذلك تضامنًا مع أهالي غزة بشأن الأحداث التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة.

فيلم دويله درويلة عمرو عبد الجليل مجموعة نجوم بوستر

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