أردوغان: التهجير واستهداف المستشفيات والمدارس في غزة "همجية وانعدام للضمير"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عدم قبول أي شكل من الهجمات الإسرائيلية التي تحولت لعقاب جماعي في غزة وباتت تشكل "جريمة حرب".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في العاصمة الجزائرية؛ حيث يجري زيارة رسمية في إطار أشغال الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى الجزائري-التركي.

وقال أردوغان: "لا نقبل بأي شكل الهجمات الإسرائيلية التي تحولت إلى عقاب جماعي وباتت تشكل جريمة حرب، كما أن تهجير الناس واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس والأماكن التي ينبغي أن تكون محمية، هو همجية وانعدام للضمير".

وأضاف أردوغان: "لا مفر من تأسيس دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وسنواصل فعل ما بوسعنا في هذا الاتجاه، ولا يمكن تأسيس استقرار وسلام دائم في منطقتنا دون التوصل إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية".

وقال الرئيس التركي: فيما يخص"الاتفاق المرتقب لتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس": "وزير خارجيتنا ورئيس استخباراتنا يتابعان الأمر بشكل مشترك مع قطر، وأولويتنا في غزة هي التوصل لوقف إطلاق نار دائم، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق".

حصيلة ضحايا مجازر الاحتلال في اليوم 45 للعدوان

هذا، ولليوم الخامس والأربعين على التوالي تتواصل الحرب الإجرامية النازية الإسرائيلية على قطاع غزة، مستهدفة المستشفيات والمنازل الآمنة، حيث ارتكب أكثر من 1340 مجزرة، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين أغلبهم من النساء والأطفال.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد بلغ ضحايا المجازر الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، أكثر من 13300 شهيد، بينهم أكثر من 5600 طفل و3550 امرأة. فيما بلغ عدد الجرحى 31000 إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء، والمفقودين أكثر من 6500 مفقود بينهم أكثر من 4400 طفل وامرأة.

وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 201 ) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما واستشهد 22 من طواقم الدفاع المدني، واستشهد كذلك 60 صحفيًا.