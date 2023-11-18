أردوغان للصحفيين: تركيا ستبذل جهودًا لإعادة بناء البنية التحتية فى غزة

نقلت وسائل إعلام تركية يوم السبت عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن تركيا ستبذل جهودًا لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة والمستشفيات والمدارس في غزة، إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار هناك.

وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرته عائدًا من رحلة إلى برلين، حيث أجرى محادثات مع القادة الألمان: إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فسنفعل كل ما هو ضروري للتعويض عن الدمار الذي سببته إسرائيل، وفق الجارديان.

ونقلت قناة "خبر" على موقعها الإلكتروني عن أردوغان "سنبذل جهودًا لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة في غزة وإعادة بناء المدارس والمستشفيات ومنشآت المياه والطاقة المدمرة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عما إذا كانت إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، وعاد إلى هذه القضية في تصريحاته للصحفيين، داعيًا إلى إجراء عمليات تفتيش على الأسلحة النووية هناك.

وأضاف: "نحن كتركيا نوجه هذا النداء. ويجب أن تخضع الأسلحة النووية الإسرائيلية للتفتيش بما لا يدع مجالًا للشك قبل فوات الأوان، سنتابع هذا الأمر".

في نفس التوقيت يقول مسئولو الصحة إن العديد من المرضى والطاقم الطبي والنازحين بسبب الحرب المستمرة غادروا أكبر مستشفى في غزة، والذي استولت عليه القوات الإسرائيلية في وقت سابق من الأسبوع.

ويقول مسئولو المستشفى إنهم تلقوا أمر إخلاء من جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت، لكن الجيش قال إنه عرض ممرًا آمنًا لأولئك الذين يأملون في المغادرة، قال وزير الخارجية الأردني إن القوات العربية لن تذهب إلى غزة، موجهًا انتقادات لاذعة للحرب الإسرائيلية على حماس.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا جديدا لسكان مدينة خان يونس الجنوبية للابتعاد عن خط النار والاقتراب من المساعدات الإنسانية، في أحدث مؤشر على أنها تخطط لمهاجمة حماس في جنوب غزة بعد إخضاع الشمال.