السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات- مواصلة واستمرار الكيان الإسرائيلي في جرائمه الهمجية الوحشية وغطرسته بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث ارتكب مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات من الشهداء.

كما قصفت قوات الكيان الإسرائيلي المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وبذلك يكون استهدف الكيان الإسرائيلي أكثر من 192 مسجدًا في القطاع، دمَّر بشكل كامل منها 56 مسجدًا، كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منازل ومركزًا ثقافيًا، وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع حزام ناري متواصل شمال القطاع.

جرائم حرب مكتملة الأركان

واستنكر فضيلة المفتي، في بيانه، اليوم السبت، ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وتكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني وما يسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين بين قتيل وجريح، واصفًا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان".

وقال مفتي الجمهورية: "إن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية وصمة عار على جبين الإنسانية.

وأكد مفتي الجمهورية أن الكيان الإسرائيلي يتعطش لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء واستهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لد ور وهيئات الإفتاء الكيان الاسرائيلي فضيلة المفتي

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