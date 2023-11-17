"القاهرة الإخبارية": أطفال تركيا يقودون مظاهرة تطالب بوقف المحرقة الإسرائيلية فى غزة

كشف عمر أحمد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل المظاهرات في تركيا تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المظاهرات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة لم تتوقف في تركيا.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن أهم ما يميز مظاهرة اليوم هو أن من يقودها هم الأطفال، حيث تم عرض الكثير من احتياجات الأطفال الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الهدف من المظاهرة وضع القضية الفلسطينية وغزة على رأس الأولويات بالنسبة للمواطن التركي، ومضاعفة الجهود لإيصال أصوات المتظاهرين.

مراسل “القاهرة الإخبارية”: الأتراك يطالبون بوقف المحرقة الإسرائيلية في غزة

وأضاف: "يوم الجمعة في تركيا ليس عطلة رسمية والمظاهرة كانت قصيرة، لكن التفاعل معها على وسائل التواصل الاجتماعي مستمر بشدة" مشيرًا إلى أن مظاهرات دعم غزة في تركيا تزداد كل يوم.

كما أشار إلى أن أعداد المشاركين في مظاهرات دعم غزة في تركيا تزداد يومًا بعد يوم وهناك غضب كبير في تركيا ومطالب كثيرة لرفع العدوان والعمل على تخفيف مشكلات الشعب الفلسطيني خصوصًا سكان قطاع غزة، وإيقاف المحرقة التي تحدث في غزة، كما يقول الأتراك.