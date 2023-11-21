في اليوم 46 لمحرقة غزة.. استشهاد العشرات جراء قصف أماكن النازحين

استشهد عشرات الفلسطينيين، وجرح آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي من الطيران الحربي والقذائف المدفعية، استهدفت منازل المواطنين، ومدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة المحاصر جوا وبحرا وبرا على مدار 46 يومًا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 20 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، استشهدوا، وأصيب آخرون في غارتين شنهما الطيران الحربي الإسرائيلي على مدرسة مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت نقلا عن مراسلها، إن "طواقم الإسعاف والمواطنين نقلوا 20 شهيدا وعشرات الجرحى من داخل المدرسة التي تعرضت لقصف بصاروخين على الأقل، وتؤوي آلاف النازحين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح".

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات، وأدى إلى استشهاد 6 مواطنين، وإصابة آخرين، كما استهدف الطيران الحربي 3 منازل للمواطنين في خان يونس جنوب القطاع.

واستشهد 19 فلسطينيا، وجرح آخرون، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة البطش في حي الشجاعية شرقا، حيث تم نقل عدد منهم للمستشفى المعمداني في المدينة، ولا زالت أعداد منهم تحت الركام.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل لعائلة الحسنات في حي الدرج، و3 منازل أخرى في حي الصبرة وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا، فيما دمرت الطائرات 10 منازل على الأقل في حي الزيتون، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزل مراسل "وفا" الزميل خضر الزعنون، ما أدى لإصابة عدد من أفراد عائلته بجروح، وتدمير المنزل واحتراقة بالكامل.

وفي حي الشجاعية، قصفت طائرات الاحتلال 3 منازل، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين، فيما استهدف القصف 6 منازل في مخيم جباليا شمال القطاع، تحديدا في منطقة الترنس وبئر النعجة، وأدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

وكانت مدفعية الاحتلال أطلقت 10 قذائف على الأقل صوب المستشفى الأندونيسي ومحيطة، ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين.

حصيلة ضحايا مجازر الاحتلال

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 13300 شهيد، بينهم أكثر من 5600 طفل، و3550 امرأة، حسب وزارة الصحة في القطاع.