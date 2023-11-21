الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الرقصة الأخيرة.. ميسى يواجه كريستيانو فى موسم الرياض

كريستيانو وميسي
كريستيانو وميسي

كشفت هيئة الترفيه السعودية، الثلاثاء، عن قائمة الأندية المشاركة في بطولة كأس موسم الرياض 2023 لكرة القدم.

فعالية كأس موسم الرياض هى بطولة تُقام للمرة الثانية، حيث أُقيمت النسخة الأولى مطلع العام الجاري بين فريق مكون من لاعبي الهلال والنصر السعوديين، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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ويشارك إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، في بطولة كاس موسم الرياض، رفقة فريقي الهلال والنصر.

ونشرت هيئة الترفيه بيانًا جاء فيه: "أعلن موسم الرياض عن اتفاقه مع نادي انتر ميامي الأمريكي على مشاركة النادي في مباريات بطولة كأس موسم الرياض البطولة الثلاثية التي تجمع الناديين السعوديين الهلال والنصر من المملكة العربية السعودية ونادي إنتر ميامي الأمريكي، والتي ستقام مبارياتها على نظام الدوري خلال فعاليات موسم الرياض".

وأضافت: "من المقرر انعقاد البطولة في الأسبوع الأول من فبراير 2024 في العاصمة الرياض في منطقة المملكة أرينا التي تم تدشينها مؤخرًا في حفل افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة".

وزاد: “وستحظى هذه البطولة بحضور جميع نجوم الأندية المشاركة، يتقدمهم لاعب نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مواجهة ستكون حديث العالم تحت وسم The Last Dance (الرقصة الأخيرة)، كما ستشهد البطولة حضور نجوم نادي الهلال السعودي وصيف كأس العالم للأندية يتقدمهم النجم الصربي إلكساندر ميتروفيتش، وأفضل لاعب في آسيا الكابتن سالم الدوسري".

يحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق WeBook من خلال الرابط: http://onelink.to/wbkapp".

ليونيل ميسى كريستيانو رونالدو كأس موسم الرياض موسم الرياض إنتر ميامي

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