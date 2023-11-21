حسام موافى: أخطر ما فى الطب علاج الأعراض وليس الأمراض

قال د.حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إذا كنت شخصية متوترة وتشتكي من الجهاز الهضمي، في هذه الحالة أكون على خطأ إذا كتبت لك علاجًا لجهازك الهضمي، لكن يجب التركيز في العلاج على تغيير الشخصية، لذلك في بعض الأحيان يتم كتابة المهدئات، لذلك يتم علاج السبب وليس علاج العرض.

علاج الأعراض أخطر من علاج الأمراض

أضاف موافي، خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" الذي يقدمه خالد الجندي عبر قناة DMC أن أخطر شيء في الطب هو علاج الأعراض، وليس علاج الأمراض، لافتًا إلى أنه إذا كان الشخص يشعر بالصداع، فهناك الكثير من الأدوية لعلاج الصداع، لكن هل سبب الصداع هو التوتر أو سرطان المخ؟!