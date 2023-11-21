الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود المرأة فى نهضة المجتمع وتقدمه

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر خلال مؤتمر دعم مشاركة المرأة

أشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاعي المستشفيات وخدمة المجتمع، بجهود المرأة المصرية في نهضة المجتمع وتقدمه والارتقاء به.

وقال نائب رئيس الجامعة خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية التي تنظمه لجنة خدمة المجتمع بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة الوطنية، إن المراة المصرية كانت وستظل وتستمر عامل قوة رئيس في بناء الوطن وتقدمه، لافتا إلى عناية الإسلام بالمرأة، وأن هناك سورة كاملة في القرآن الكريم تسمى بسورة النساء، إضافة إلى سور وآيات أخرى عديدة أكدت مكانة المرأة ودورها العظيم في الأسرة والمجتمع.

وأكد أن الشعب المصري أثبت أن مصر قادرة على اجتياز جميع التحديات التي تواجهها، وهذا ما لاحظناه خلال السنوات العشر السابقة.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر أن هذا الاستحقاق الانتخابي الجديد يؤكد أن مصر بلد متحضر يحترم الدستور والقانون، وأن هذه التعددية في المرشحين تعكس مظهرًا حضاريًّا يضاف إلى مظاهر التحضر المصري، كما تحدث عن أهمية مشاركة الشعب في هذا الاستحقاق  الكبير.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر أن صوت الناخب أمانة، وهو شهادة، مشيرًا إلى أن الإنسان مسئول عن الاختيار أمام الله تعالى وضميره، وأننا في حاجة إلى هذا الوعي بحقوقنا وواجباتنا تجاه الوطن.

الدكتور محمود صديق جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المرأة المصريه الانتخابات الرئاسية

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