الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ضربتهما بالكرباج".. القبض على سيدة أجبرت شابين على تقبيل قدمها فى كرداسة

حبس سيدة
حبس سيدة

ألقت مباحث كرداسة، اليوم، القبض على سيدة ظهرت في فيديو تحمل كرباجًا وتجبر شابين على تقبيل قدميها، كما تم القبض على زوجها وابنها لاشتراكهما في الجريمة، وتم اقتيادهم لمركز شرطة كرداسة لمواجهتهم بالفيديو. 

تلقى قسم شرطة كرداسة بلاغًا من شابين يتهمان سيدة وآخرين بالتعدي عليهما باستخدام كرباج وتصويرهما مقاطع فيديو ونشرها. 

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وقال مقدما البلاغ، إنهما صديقان لابنها واستدرجتهما إلى منزلها، حيث استعانت بآخرين واعتدت عليهما بمساعدة أقاربها وصورت فيديو لإذلالهما أثناء ضربهما بالكرباج أمام الأهالي وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

تضمن البلاغ الذي حمل رقم 15033 لسنة 2023 جنح كرداسة، تضرر المجني عليهما من واقعة احتجاز وتعذيب وضرب وإهانات على يد أم أحد أقرانهما وتوثيق ذلك التعدي من خلال فيديوهات ونشرها في أوساط الشباب. 

وأكد محامي المجني عليهما أن الواقعة حدثت بدافع الانتقام من الشابين وهما على صلة صداقة بابن المتهمة، حيث سمعتهما يوجهان له سيلًا من الشتائم عبر هاتفه المحمول وبادلتهما الشتائم، فقررت اختطافهما واحتجازهما داخل منزلها بالاستعانة بذويها والاعتداء عليهما بالضرب، مستخدمين كرابيج وإجبارهما على الاعتذار وتقبيل قدميها في فيديوهات موثقة أمام مجموعة من الجيران وسكان المنطقة.

تعذيب بالكرباج تقبيل قدم سيدة كرداسة مقطع فيديو تعذيب شابين

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