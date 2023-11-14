مدمن آيس يتفنن في تعذيب نجله في السلام.. هذه قصته

«الإدمان قاتل متخفي».. ما زالت الجرائم التي تقع بسبب تعاطي المخدرات في تزايد بسبب تغييب عقل المتهمين عن أفعالهم وارتكابهم جرائم مأساوية في حق أنفسهم وفي حق أبنائهم وأسرهم سواء بالتعذيب أو القتل وكان آخر ضحاياها طفل السلام.

تفاصيل الحادث

البداية كانت مع قهوجي يدعى «ماهر»، 32 سنة، تزوج من «نادية»، 29 سنة، وأنجب منها طفلين منذ ما يقرب من 11 عامًا نتج عن الزيجة طفلين في عمر الزهور أحدهم «أحمد»، 7 سنوات، «معتز» 4 سنوات.

ولكنها ليست كأي أسرة بسبب إدمان الأب للمخدرات وخاصة التخليقية مثل الاستروكس والآيس التي كانت تجعله يشعر بحالة هياج متعددة تدفعه للتعدي على زوجته وأطفالها وحبسها في المنزل، مما يضطرها لترك المنزل عدة مرات ومع الاعتذار والندم تعود حتى لا تخرب عش الزوجية وتدمر مستقبل أولادها.

ضرب وركل بالقدم

ولم تكن تعلم أن في أخر انفصال بينهما وعودتها كان الأجدر بها ألا تفعل ذلك لأن زوجها سيدمر مستقبل ابنها بقتله فقبل الواقعة بيوم تفاجأت بزوجها يعود ويتعدى بالضرب عليها ويحبسها في غرفة النوم ويفصلها عن أطفالها وسمعته وهو يتعدى عليهما بالضرب ومع صرخاتها وتوسلاتها استجاب له وتوقف في ضربهما.

وفي صباح يوم الواقعة فتح لها الباب فهرولت تجهز أدوات أطفالها حتى توصلهما إلى المدرسة والصغير إلى الحضانة ولكن على الباب أمسك زوجها ابنها الأكبر وقال لها أنه لا يريد ذهابه اليوم وعندما بكى الطفل ضربه وركله بقدمه ثم صرخ فيها جعلها تنزل بالآخر ولكن بعودتها وجدت مصيبة وهو أن زوجها تعدى على ابنها ضربًا وتعذيبًا حتى الموت لتجري وتبلغ عنه المباحث وتتخلص منه.

مناظرة النيابة لجثة الضحية

كشفت مناظرة النيابة لجثة الطفل أنه مصاب بنزيف داخلي نتيجة الضرب في جسده مما تسبب في توقف أجهزة الجسم الحيوية عن العمل والتسبب في الوفاة في الحال.

وعلى آثر ذلك قررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة قتل نجله مع سبق الإصرار وتعمده تعذيبه وإيذائه.