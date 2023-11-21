مصرع طبيب سقط به "الأسانسير" فى الفيوم

لقى شخص مصرعه متأثرًا بإصابته إثر سقوط مصعد أسانسير به بأحد العقارات بمحافظة الفيوم منذ 5 أيام، وتم نقله لمستشفي الفيوم العام، ولسوء حالته تم نقله إلى مستشفى مجمع بدر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالفيوم بلاغًا بسقوط مصعد بداخله شخص بمنطقة دله بمحافظة الفيوم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين سقوط المصعد الخاص لعمارة الزراعيين بمنطقة دله بالفيوم وبه الدكتور محمد يوسف، إخصائي النسا والتوليد وتم نقله لمستشفي الفيوم العام منذ 5 أيام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.