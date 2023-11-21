الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مواليد الحرب".. رسالة مؤثرة من الهلال الأحمر الفلسطيني للأطفال الخُدج (فيديو)

الأطفال الخدج
الأطفال الخدج

 نشر الهلال الأحمر الفلسطيني رسالة مؤثرة على مقطع فيديو نشره للأطفال الخُدج أثناء عمليات نقلهم إلى مصر لتقلي العلاج هناك بعد قصف وإخلاء مستشفيات بالقوة في قطاع غزة، تزامنًا مع الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكتب الهلال الأحمر: نتمنى لهذه الملائكة التي وُلدت مُبكرًا صحة جيدة وحياة آمنة وسعيدة خالية من أوجاع الحرب.

اليوم العالمي للطفولة.. احتفال بلون الدم في غزة.. 5600 طفل فلسطيني اُستشهدوا بالعدوان الإسرائيلي

 

وبالأمس؛ وبينما كان العالم يحتفل باليوم العالمي للطفولة؛ أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني وفقًا للبيانات الرسمية؛ أن عدد الأطفال الذي استشهدوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليهم، وصل إلى 5600 طفل، ضمن 13 ألف شهيد فلسطيني من المدنيين، إضافة إلى 3500 طفل مفقودين تحت الأنقاض، حيث كان معظم الضحايا من الأطفال والنساء، كما استهدف الاحتلال المستشفيات في القطاع.

بينما العالم يحتفل بيوم الطفل.. أطفال غزة يموتون تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارًا كبيرًا على قطاع غزة

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا على قطاع غزة، رغم المناشدات الدولية بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات من المياه والغذاء والدواء.

جهود مصرية لإدخال المساعدات لقطاع غزة

ونجحت جهود مصر في فتح معبر رفح من جديد وإدخال المساعدات للقطاع، لكن القاهرة تُطالب بزيادتها، وسط تعنت وعرقلة من الاحتلال الإسرائيلي.

الهلال الأحمر الفلسطيني يُعلن تلقيه دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، عن تلقيه دفعة مساعدات جديدة عن طريق الهلال الأحمر المصري، حيث بلغت الشاحنات التي أدخلها الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح 70 شاحنة، ليصل العدد الإجمالي خلال شهر منذ فتح المعبر، إلى 1353 شاحنة، بما يُعادل 42 شاحنة في اليوم الواحد.

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