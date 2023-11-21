الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يلتقي أسرة محمد صلاح لبحث مستجدات تطوير وافتتاح مركز الشباب

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عبد العزيز البمبي خال اللاعب محمد صلاح ورئيس مجلس إدارة مركز الشباب، وشقيق اللاعب نصر صلاح؛ لبحث آخر مستجدات تطوير وافتتاح مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج بسيون الغربية.

وأكد وزير الشباب والرياضة انتهاء تنفيذ مركز الشباب تمهيدًا لافتتاحه رسميًا في ديسمبر، لاستقبال الشباب وممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، تقديرًا للإنجازات والألقاب التى حققها الفرعون المصرى فى مسيرته الكروية، فى المحافل الدولية.

وأشاد خال اللاعب محمد صلاح، عبد العزيز البمبى، ورئيس مجلس إدارة مركز الشباب، بتواصل مكتب الوزير برئيس مجلس الإدارة يومًا بعد يوم للوقوف على ما يتم من أعمال تطوير وعما إذا كانت هناك معوقات من عدمه، موضحًا أن الأعمال سوف تنتهي وسيتم تسليم المركز وافتتاحه قريبًا.

مركز الشباب محمد صلاح اللاعب محمد صلاح صلاح عبد العزيز البمبي

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