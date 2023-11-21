الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب يبحث فرص الاستثمار في قطاع الطب الرياضي

اشرف صبحي
اشرف صبحي

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023، بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا، مع مجموعة من المستثمرين في مجال الاستثمار للقطاع الرياضي.


وتطرق الاجتماع إلي مناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات المتعلقة بالاستثمار في مجال الطب الرياضي، استعراض أهمية التعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والكيانات الاقتصادية في تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة من جانب، والاستثمار بالمنشآت على صعيد آخر.


وأكد الدكتور أشرف صبحى توجه الدولة المصرية خلال الآونة الراهنة تجاه التوسع في الاستثمار في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق خطتها ورؤيتها نحو تفعيل الاستثمار في المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات.


وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي أن ملف الطب الرياضي ذا أهمية قصوى ينبغي الحفاظ عليها، والعمل علي تحويل وحدات الطب الرياضى إلى منظومة اقتصادية شاملة، بالشكل الذى يضمن تحقيق عوائد اقتصادية تنعكس بالإيجاب على هذا القطاع الحيوى، الذى يمثل أحد أهم عناصر المنظومة الرياضية. وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها.


وقال صبحي: " تعمل الدولة المصرية علي أكمل وجه لخدمة للاعبين والرياضيين، وفي إطار منظومة كاملة الجاهزية تقدم الخدمات الطبية للرياضيين وعلاجهم وتأهيلهم وفق الأسس العلمية الحديثة، بطريقة تكاملية مع الجوانب التسويقية والاستثمارية، بما يتماشي مع توجهات الدولة نحو استضافة كبري البطولات، واستهداف تنظيم الاوليمبياد وكأس العالم، وتكون هناك خدمات طبية للرياضيين بشكل جيد جدًا".


ومن جانبهم، عبر المستثمرين عن شكرهم وتقديرهم لجهود وزارة الشباب والرياضة الدكتور برئاسة الدكتور أشرف صبحي، في النهوض بقطاع الطب الرياضي وإدخاله المجال الإستثماري، بما يُخدم جميع الرياضيين والمنتخبات والاتحادات الرياضية.

ويحرص وزير الشباب والرياضة على الالتقاء بمجموعة من المستثمرين لبحث فرص الاستثمار في قطاع الطب الرياضي.

الدكتور أشرف صبحي بقطاع الطب الرياضي صبحي قطاع الطب الرياضي والاتحادات الرياضية

مواد متعلقة

وزير الرياضة: القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشباب

الأكثر قراءة

مشاهد فاضحة وألفاظ خادشة.. فيديو كروان مشاكل وانجي أمام النيابة العامة

«شل» تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد فى العامرية بالبحر المتوسط

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تنازلوا عن المصرية.. السماح لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسية الأجنبية

الصالح العام.. وزير الداخلية يقرر إبعاد مواطن سوداني خارج البلاد

بيراميدز يكشف حقيقة عودة نجمي الفريق مجددا إلى نادي الزمالك (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”