انطلاق مؤتمر نقابة المعلمين ببني سويف لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

انطلق مؤتمر نقابة المعلمين ببني سويف برئاسة مصطفي الديب، لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، وسط حضور حاشد من المعلمين والمعلمات، معلنين تأييدهم ودعمهم الكامل للرئيس، رافعين شعار استكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة واستقرارها.

جاء ذلك بمشاركة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، نعيم حماد رئيس مجلس الأمناء، الشيخ سعيد سعد مدير الدعوه بمديرية الأوقاف، القمص بيمن لوفا ممثل الكنيسة.

في سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومين بكفر أبو شهبة مركز إهناسيا، مكونة من 8 عيادات في 7 خصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة،النساء، الأسنان، تنظيم الأسرة، الرمد) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1579 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 50،معمل طفيليات 39،حالات الأشعة العادية 15، حالات أشعة أسنان 8، بجانب استصدار. 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 115حالة، تحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.