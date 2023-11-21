الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق مؤتمر نقابة المعلمين ببني سويف لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

الحضور
الحضور

انطلق مؤتمر نقابة المعلمين ببني سويف برئاسة مصطفي الديب، لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، وسط حضور حاشد من المعلمين والمعلمات، معلنين تأييدهم ودعمهم الكامل للرئيس، رافعين شعار استكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة واستقرارها.

 

جاء ذلك بمشاركة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، نعيم حماد رئيس مجلس الأمناء، الشيخ سعيد سعد مدير الدعوه بمديرية الأوقاف، القمص بيمن لوفا ممثل الكنيسة.

 

في سياق آخر، تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

 

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومين بكفر أبو شهبة مركز إهناسيا، مكونة من 8 عيادات في 7 خصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة،النساء، الأسنان، تنظيم الأسرة، الرمد) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1579 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 50،معمل طفيليات 39،حالات الأشعة العادية 15، حالات أشعة أسنان 8، بجانب استصدار. 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 115حالة، تحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

بني سويف الرئيس عبد الفتاح السيسي نقابة المعلمين الانتخابات الرئاسية المعلمين

مواد متعلقة

وكيل صحة بنى سويف يجرى جولة مسائية بمستشفى التأمين الصحى

إشادة باختيار محاور المؤتمر العلمي الثاني لـ"إعلام بني سويف"

الكشف وتوفير العلاج لـ 1500 مواطن في 7 تخصصات طبية ببني سويف

قومي المرأة ببني سويف يحث السيدات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ابن بني سويف يفوز بذهبية الخطف في بطولة رفع الأثقال "ناشئين"

محافظ بني سويف يتابع فعاليات مبادرة "يوم مع أسرتي في اللجنة الانتخابية"

محافظ بني سويف يشهد تسليم مشروعات المرحلة الأولى لـ75من مستفيدي "تكافل وكرامة"

محافظ بني سويف يهنئ عبد النبي حسن بلقب أفضل ليبرو في العالم

الأكثر قراءة

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

لأول مرة.. كيف تفاعلت والدة الفنانة هنا الزاهد مع خبر انفصالها؟

الراقصة حورية.. اسمها الحقيقي وعمرها وسبب القبض عليها

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

«شل» تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد فى العامرية بالبحر المتوسط

ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية قوية ومكثفة.. تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل وحماس للتهدئة فى غزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا