الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ بنى سويف يلتقى نقيب المعلمين لتعزيز الخدمات المقدمة للمعلمين

اللقاء
اللقاء

 

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب والوفد المرافق له، بديوان عام المحافظة لبحث التعاون بين النقابة والمحافظة فى تعزيز خدمات المعلمين. 

 

أكد محافظ بنى سويف اعتزازه بدور نقابة المعلمين، كونها تمثل صوت المعلمين الصادق للتعبير عن آمالهم وطموحاتهم والمشاركة بفاعلية في بناء الوطن ورفعته، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو آفاق من التقدم والازدهار في شتى القطاعات.

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 تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين

ومن جانبه، أشاد نقيب المعلمين بمجهودات المحافظ، والجهاز التنفيذي في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل المباشر والدائم معهم والتعرف على احتياجاتهم وتلبية طموحاتهم، وسرعة الاستجابة لشكاوى المعلمين والعمل الدائم على حلها، فى ظل الجمهورية الجديدة التى تهتم ببناء الإنسان وصون كرامته تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

جاء اللقاء بحضور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، ومصطفى الديب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين ببني سويف.

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وفى نهاية اللقاء، أهدى نقيب المعلمين درع النقابة لمحافظ بني سويف، تقديرًا لمجهوداته الملموسة على أرض الواقع والنهوض بشتى المجالات بالمحافظة، وبدوره أهدى محافظ بنى سويف درع المحافظة لنقيب المعلمين. 

 

وتأتى زيارة نقيب المعلمين لمحافظة بنى سويف، فى اطار اللقاءات المستمرة مع المسئولين التنفيذيين لحل مشاكل المعلمين وظعمهم فى شتى المحافظات، بجانب تنفيذ عددا من اللقاءات مع اللجان النقابية والنقابات الفرعية لحث جموع المعلمين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان قد استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدًا من نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ومستشارها القانوني، وفي إطار اللقاء قدّم التحية والترحيب للوفد بزيارتهم لمقر الحملة، مؤكدًا أن "هناك الكثير الذي يمكن أن نفعله لمعلمينا من خلال حوار شامل يتم الاستماع فيه لمعلمي مصر، وتوعيتهم بممارسة حقوقهم الدستورية"، مشيرًا إلى أن ملف التعليم يعد إحدى أهم ركائز الحملة ورؤية المرشح، معبرًا عن تقديره لقيمة المعلم في المساهمة في نهضة الأمم، حيث إن التعليم قضية أمن قومي، وهي أساس البناء الصحيح لأي دولة.

 

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